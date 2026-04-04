Hoy No Circula sabatino con restricciones por Sábado de Gloria el 4 de abril de 2026

El programa Hoy No Circula sí se aplicará este 4 de abril de 2026 en Sábado de Gloria en la Ciudad de México (CDMX) y Estado de México (Edomex) con restricciones específicas para ciertos vehículos.

Si piensas salir en automóvil este fin de semana, toma en cuenta las medidas que se aplicarán por el programa para evitar multas que se aplican conforme a la norma vigente.

¿Cómo quedó el Hoy No Circula sabatino 4 de abril de 2026?

El calendario del programa Hoy No Circula, el cual se implementa para reducir los niveles de contaminación, se aplicará para los automóviles siguientes:



Automóviles con Holograma 1

Automóviles con Holograma 2

Automóviles con terminación de placas 1, 3, 5, 7 y 9

El Hoy No Circula para este Sábado de Gloria se aplicará así por ser el primer sábado del mes y el horario es de las 05:00a las 22:00 horas.

El programa Hoy No Circula del sábado 17 de mayo incluye a vehículos con holograma 1 terminación NON. |Sitio oficial Sedema

¿Qué autos están exentos del Hoy No Circula 4 de abril de 2026?

Este programa deja fuera de las restricciones vehiculares a los automóviles que tengan Holograma 0 y Holograma 00.

Los vehículos que sí podrán circular sin problema de ser multados son:



Vehículos eléctricos e híbridos

Transporte público

Moticicletas

Vehículos de emergencia

El Artículo 47 del Reglamento de Tránsito de la CDMX establece que los automóviles que están exentos de las restricciones son:



Vehículos que utilizan tecnologías sustentables

Vehículos de transporte escolar

Vehículos de servicios funerarios

Vehículos de servicio particular que transporten o que sean conducidos por personas con discapacidad que cuenten con la autorización o placa de matrícula

Vehículos cuya situación acredite una emergencia médica

¿De cuánto es la multa por incumplir Hoy No Circula en 2026?

La multa por no respetar el Hoy No Circula en la CDMX no es la misma que la que se aplica en el Estado de México, pues en esta entidad se llevaron acabo ajustes al costo de la multa.

En el Estado de México se anunció una nueva multa por incumplir Hoy No Circula que será de 20 veces la Unidad de Medida y Actualización (UMA), la cual es de $117.31 pesos diarios actualmente, entonces el costo de la multa será de $2 mil 346 pesos.

De acuerdo con el Artículo 47 del Reglamento de Tránsito de la CDMX, la multa por no respetar el Hoy No Circula es de 20, 25 o 30 veces la UMA, de manera que la mukta va de los 2 mil 346 pesos a los 3 mil 519 pesos.