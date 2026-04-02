VIDEO: Noroña explota durante entrevista por preguntas sobre su “vida de lujo”

El senador de Morena, Gerardo Fernández Noroña, volvió a colocarse en el centro de la polémica luego de que se viralizara el momento en que decidió suspender por un momento una entrevista al ser cuestionado sobre su estilo de vida y una propiedad en Tepoztlán, Morelos.

Durante la conversación con el periodista José Luis Guerra, el legislador fue interrogado sobre la vivienda que posee, lo que detonó una reacción inmediata. Visiblemente incómodo, Noroña rechazó el planteamiento y minimizó la relevancia del tema.

“Eso no es ninguna mansión. Si ese es el sentido de la plática, no tiene sentido”, respondió antes de levantarse de su asiento y abandonar el set, cortando abruptamente la entrevista por unos momentos.

La viral reacción de Noroña al ser cuestionado por lujos

Previo al momento de tensión, el senador ya había abordado el tema de su estilo de vida, reconociendo abiertamente que no se considera una persona austera. Según explicó, no ve contradicción en disfrutar de ciertos privilegios siempre que estos provengan de ingresos legítimos.

Noroña afirmó que sus recursos provienen de su salario como legislador y de plataformas digitales como YouTube, rechazando etiquetas como “burgués” o “fatuo”. Sin embargo, la explicación no logró contener el tono incómodo de la entrevista.

El episodio rápidamente se difundió en redes sociales, donde usuarios cuestionaron la congruencia entre el discurso político de austeridad que promueve la llamada Cuarta Transformación y el estilo de vida de algunos de sus representantes.

Noroña evade y huye de una entrevista



Las preguntas incómodas lo dejan sin respuestas



No logra justificar su casa en Tepoztlán ni su tren de vida pic.twitter.com/VHXFZpyEvJ — Manuel Lopez San Martin (@MLopezSanMartin) April 2, 2026

Noroña acusa campaña en su contra

Tras el incidente, el propio senador retomó la conversación y cambió el enfoque hacia una supuesta campaña en su contra impulsada por la oposición. Argumentó que las críticas responden a una incomodidad política más que a un interés genuino por la rendición de cuentas.

“Lo que no toleran es que un hijo del pueblo pueda llegar a alta responsabilidades públicas y demostrar que cualquier hijo o hija del pueblo puede hacerlo”, sostuvo, en un intento por reposicionar la narrativa, pero ya era muy tarde.