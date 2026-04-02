Chapopote, pérdidas y silencio: acusan a Rocío Nahle de ignorar la emergencia ambiental

En medio de denuncias por contaminación, afectaciones económicas y reclamos sociales, la senadora Lilly Téllez lanzó una dura crítica contra la gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle, a quien acusa de minimizar el impacto del derrame de hidrocarburos y de mantenerse distante de las comunidades afectadas.

Un mes de reclamos sin respuesta

De acuerdo con el posicionamiento difundido por la legisladora, pescadores veracruzanos llevan semanas pidiendo lo mismo: que la gobernadora acuda a las zonas impactadas. Las imágenes que circulan muestran playas cubiertas de chapopote, redes de pesca inservibles y una drástica caída en la actividad económica local. Restaurantes vacíos y mercados golpeados reflejan la magnitud del problema.

Sin embargo, la crítica apunta a que la mandataria estatal no ha acudido personalmente a verificar los daños. En contraste, según el señalamiento, ha optado por desestimar la gravedad del derrame, asegurando en distintos momentos que se trataba de un evento menor.

Señalamientos a Nahle por minimizar la emergencia

En su mensaje, Lilly Téllez acusa que Rocío Nahle negó inicialmente la existencia del derrame y posteriormente redujo su impacto, incluso frente a reportes de fauna afectada como tortugas, peces y aves.

La crítica también resalta que, mientras se documentan daños en cientos de kilómetros de litoral, desde Veracruz hasta Tamaulipas,, el precio del pescado se ha desplomado debido a la desconfianza de los consumidores ante la posible contaminación.

La Señora de Zacatecas es una insufrible cruz para Veracruz 👇 pic.twitter.com/KZu4iMgrgF — Lilly Téllez (@LillyTellez) April 1, 2026

Impacto económico y social tras derrame de hidrocarburo

El sector pesquero es uno de los más golpeados. Familias enteras que dependen del mar enfrentan ahora una crisis doble: ambiental y económica. La caída en ventas y la incertidumbre sobre la calidad de los productos han generado un escenario complicado para las comunidades costeras.

Además, se cuestiona la capacidad de respuesta institucional ante desastres, señalando decisiones como la cancelación de mecanismos de protección estatal, lo que deja a la población en una situación de mayor vulnerabilidad.