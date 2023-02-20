¿Qué son los OPLES y cuáles son sus funciones en las elecciones?

Las elecciones 2023 se encuentran próximas a suceder, ante esto, es importante conocer qué son los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLES) y cuál es su función dentro de un proceso democrático como el del próximo 4 de junio.

De acuerdo con las reformas constitucionales y legales de 2014 en materia electoral, entre las nuevas atribuciones del Instituto Nacional Electoral (INE) destaca su coordinación y vinculación con los OPLES, pero, ¿qué son?

¿Qué son los OPLES?

De acuerdo con información del canal del congreso del gobierno de México, los OPLES son los encargados de la organización de las elecciones en su entidad federativa para la designación de gobernadores, diputados locales, alcaldes, integrantes de los ayuntamientos y Jefe de Gobierno.

Ante esto, es relevante saber la función de los OPLES con mira a las elecciones de 2023 para la gubernatura de Coahuila y Estado de México (Edomex), donde también se elegirán 25 diputaciones locales en la primera entidad.

Participantes del OPLE|Twitter @INE_PUEBLA

De acuerdo con la Ley General de Instituciones y Procedimiento Electorales (Legipe) y las leyes locales correspondientes, los OPLES están dotados de personalidad jurídica y patrimonio propios; gozan de autonomía en su funcionamiento e independencia en sus decisiones. Esto quiere decir que son autoridad en materia electoral.

Cabe destacar que la coordinación entre el INE y las OPLE están a cargo de la Comisión de Vinculación con los Organismos Públicos Locales y el Consejero Presidente de cada uno.

¿Cuáles son las funciones de los OPLES en las elecciones?

Los OPLES tienen diversas funciones en las jornadas electorales, como es el caso de las elecciones 2023:



Garantizar los derechos y el acceso a las prerrogativas de los partidos políticos y candidatos.

Desarrollar y ejecutar los programas de educación cívica.

Preparación de la jornada electoral.

Imprimir documentos y producir los materiales electorales.

Escrutinio y cómputo con base en los resultados de las actas de cómputo distritales y municipales.

Declarar la validez y otorgar las constancias en las elecciones locales.

Efectuar el cómputo de la elección del titular del Poder Ejecutivo de la entidad.

Implementar y operar el Programa de Resultados Electorales Preliminares.

Verificar el cumplimiento de la normatividad en materia encuestas o sondeos de opinión.

Organizar, desarrollar y realizar el cómputo de votos.

Supervisar las actividades de órganos distritales, locales y municipales.

Ejercer la función de oficialía electoral respecto de actos o hechos de naturaleza electoral.

Informar al INE el ejercicio de las funciones delegadas.

#Elecciones2023 | Para las elecciones de #Coahuila y #Edomex no solo los #OPLE se han preparado sino que el @TeemOficial y el @TEECOAHUILA también han tenido un papel fundamental.



¡Dale un vistazo a lo que hacen los tribunales electorales locales! 👨‍⚖️👩‍⚖️ pic.twitter.com/PB1OCEH3CV — Laboratorio Electoral (@Eleccionesymas) February 8, 2023

¿Cuándo son las elecciones en Edomex y Coahuila?

Este próximo 4 de junio se llevarán a cabo las elecciones 2023 en Estado de México (Edomex) y Coahuila, donde se elegirán las gubernaturas, así como 25 diputaciones locales.

