Más de 50 mil personas se encargarán de seguridad en Qatar 2022

Más de 50 mil personas han recibido una formación para garantizar la seguridad durante la Copa del Mundo de Qatar 2022, de acuerdo con las normas de la Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA).

Además, el personal de seguridad internacional actuará bajo un mando unificado qatarí, según el más reciente informe de Jabr Hammoud Jabr Al Nuaimi, portavoz del Ministerio del Interior de Qatar.

"La participación de fuerzas de países amigos con conocimientos especializados constituirá una verdadera adición a las fuerzas de seguridad del torneo (...) y estas fuerzas trabajarán bajo el liderazgo unificado de Qatar", señaló Jabr Hammoud Jabr Al Nuaimi, sin ofrecer mayores detalles.

Con una población de 3 millones de habitantes, Qatar enfrenta una escasez de personal mientras se prepara para Qatar 2022, un torneo de la FIFA (Federación Internacional de Fútbol Asociación), que durará un mes y que comienza este 20 de noviembre (2022).

Qatar reabrirá las fronteras a todos los visitantes, tengan entradas o no para los partidos de la Copa del Mundo de Qatar 2022, una vez que finalice la fase de grupos, programada para el día 2 de diciembre.

Para esto, los visitantes extranjeros deberán seguir solicitando una "tarjeta Hayya", el permiso para entrar en Qatar y acceder a los estadios. Este se puede obtener sin que sea necesario que se cuenten con entradas para algún partido de la Copa del Mundo.

⚠️Noticia importante para fans sin entradas: podrán viajar a #Qatar2022 desde el 2 de diciembre ⚠️ pic.twitter.com/IiAwh8nFy7 — Road to 2022 Español (@roadto2022es) November 3, 2022

Los fans sin entradas, podrán viajar a Qatar2022 a partir del 2 de diciembre

Por otra parte, Yousuf Al Maslamani, portavoz de atención médica, ha informado que en Qatar, los médicos no preguntarán a los pacientes si han tenido relaciones sexuales extramatrimoniales o sobre su religión o cualquier otro estado mientras brinden atención médica durante el torneo.

Al Maslamani también señaló que: "Los profesionales de la salud solo harán preguntas médicas". Cabe mencionar que el código legal de Qatar, penaliza la homosexualidad y los grupos de derechos, además del sexo extramatrimoniales por lo que autoridades advierten que las mujeres pueden ser procesadas si denuncian una violación o en el caso de que las mujeres solteras queden embarazadas.

Lieutenant-Colonel Dr. Jabr Hammoud Jabr Al Nuaimi: #Qatar tops Middle East and North Africa regarding security and safety. Agreements were signed with various countries and international organizations, constituting a real addition to tournament security. #QNA_Sport #Qatar2022 pic.twitter.com/VPlRuKlNfX — Qatar News Agency (@QNAEnglish) November 3, 2022

¿Qué es la tarjeta Hayya para Qatar 2022?

Este documento es el permiso de entrada para ingresar a Qatar, pero también para entrar a los estadios en donde se llevará a cabo el Mundial de Qatar 2022.

La tarjeta Hayya no es responsabilidad de la FIFA , sino del gobierno de Qatar, el cual se puede obtener vía internet para tener algunos beneficios.