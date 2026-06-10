Clima para el México vs. Sudáfrica: ¿a qué hora empezará a llover en el Estadio Ciudad de México?

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil compartió el pronóstico del clima para mañana 11 de junio, día de la inauguración de la Copa Mundial de la FIFA 2026™en el Estadio Ciudad de México.

Cabe recordar que la semana estuvo marcada por un temporal de lluvias, mismo que podría finalizar el viernes 12 de junio, entonces ¿debes cargar con paraguas para ver el México vs Sudáfrica?

Pronóstico del clima por hora en la CDMX: ¿lloverá en el partido México vs Sudáfrica?

Autoridades meteorológicas prevén un cielo medio nublado durante la inauguración, al igual que lluvias ligeras durante el partido, pero conforme pasen las horas se esperan precipitaciones intensas al sur de la capital.

A continuación, te compartimos el pronóstico por hora:

Antes del partido



9:00 a 13:00 horas: se espera una temperatura de 22 a 24°C, con un cielo medio nublado y rachas de viento de 35 km/h.

Durante el partido



13:00 a 15:00 horas: temperaturas de 24 a 26°C, con lluvias ligeras y rachas de viento de 40 km/h

Después del partido



15:00 a 17:00 horas: temperaturas de 26 a 22 °C,con lluvias fuertes y rachas de 45 km/h.

El pronóstico del tiempo para mañana en el Estadio Ciudad de México prevé cielo medio nublado antes de la inauguración, lluvias ligeras durante el partido y lluvias fuertes después del encuentro.



Atiende las recomendaciones.



En la #CapitalDeLaTransformación,… pic.twitter.com/Dxjj7IYq0X — Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) June 10, 2026

Recomendaciones por fuertes lluvias en el Estadio de Ciudad de México

Debido a que se prevén precipitaciones intensas, las autoridades emitieron una serie de recomendaciones con el fin de que los asistentes puedan disfrutar del primer partido de la jornada mundialista.



Al ingresar identifica las rutas de evacuación y las salidas de emergencia.

Establece puntos de encuentro y porta una identificación.

Consume agua frecuentemente y usa bloqueador solar.

Usa impermeable para protegerte de la lluvia.

Evita correr en los pasillos, escaleras o rampas del estadio.

No cruces calles, avenidas ni por debajo de puentes con corrientes de agua.

Protege tus pertenencias para evitar extravíos entre la multitud.

Sigue las instrucciones del personal de la SGIRPC y de seguridad.

⚽🚦 #ÚltimaMilla: el operativo que marcará tu llegada al Estadio



🚶‍♂️🚗 Si vas a La Copa Mundial de la FIFA 2026™, toma en cuenta el perímetro de seguridad “Última Milla”: sólo peatones con boleto, residentes acreditados y vehículos autorizados podrán ingresar.



Los cierres… pic.twitter.com/qU3GSlK7OJ — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) June 10, 2026

Calles cerradas cerca del Estadio Ciudad de México por el partido México vs Sudáfrica

El partido inaugural entre México y Sudáfrica se disputará este jueves 11 de junio a las 12:30 horas y será transmitido totalmente gratis a través de Azteca 7, el canal del Mundial.

Sin embargo, los aficionados que acudan al Estadio Banorte deberán tomar en cuenta que varias calles cercanas estarán cerradas. Esto se debe al protocolo Última milla, que implica el cierre de vialidades en un radio de 1.5 kilómetros alrededor del estadio, entre ellas:

