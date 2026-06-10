¿Hay megapuente por la inauguración de la Copa Mundial de la FIFA 2026™? Esto dice el calendario SEP

La cuenta regresiva para la inauguración de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ ya inició, y debido a que se trata de uno de los eventos deportivos más importantes, esto provocará cambios en el calendario de la Secretaría de Educación Pública (SEP).

El Diario Oficial de la Federación (DOF) confirmó la suspensión de labores para este jueves 11 de junio en distintos niveles educativos, pero ¿habrá clases normales el viernes 12 de junio o se dará un megapuente escolar?

¿Habrá clases el viernes 12 de junio tras la inauguración del Mundial 2026?

Aunque la suspensión de clases del jueves ha despertado emoción entre los alumnos, hasta el momento no existe ningún anuncio oficial que extienda el descanso al viernes 12 de junio.

De acuerdo con el calendario escolar de la SEP, las actividades académicas volverán a la normalidad tras concluir la inauguración y el primer partido de la justa deportiva.

Esto significa que, salvo que alguna entidad federativa anuncie medidas extraordinarias de última hora, los alumnos deberán regresar a las aulas el viernes.

¿Qué estados suspendieron clases por la Copa Mundial de la FIFA 2026™?

Además de la Ciudad de México (CDMX), diversas entidades anunciaron la suspensión de actividades para el jueves 11 de junio. Entre ellas se encuentran:



Estado de México

Michoacán

Jalisco

Nayarit

Querétaro

San Luis Potosí

Tlaxcala

Durango

Veracruz

Zacatecas

En varios de estos estados también se suspendieron actividades gubernamentales para facilitar la movilidad y participación de la población durante el evento inaugural.

Mientras que en Coahuila, el gobernador Manolo Jiménez Salinas informó que los estudiantes de educación básica del turno matutino saldrán de clases a las 12:00 horas.

¿Cuándo será el próximo megapuente confirmado por la SEP?

Para quienes ya piensan en un merecido descanso, el calendario oficial contempla un megapuente confirmado hacia finales de junio.

Se trata del viernes 26 de junio, fecha en la que se realizará la sesión del Consejo Técnico Escolar, motivo por el cual los alumnos de educación básica no asistirán a clases.

Hasta ahora, ese es el único descanso oficial contemplado en el calendario escolar después de la suspensión extraordinaria por la inauguración de la Copa Mundial de la FIFA 2026™.

