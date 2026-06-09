Horarios, cierres y accesos: todo lo que debes saber de la Última Milla en CDMX rumbo al Estadio Ciudad de México

Recorre seguro la Última Milla. La Copa Mundial de la FIFA 2026™ inicia este jueves 11 de junio en la CDMX con el partido de la Selección Mexicana frente a Sudáfrica a las 13:00 horas en el antes Azteca y, ahora renovado, Estadio Ciudad de México.

Con el objetivo de agilizar los accesos a la gran fiesta mundial del fútbol, el Centro de Orientación Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (OVIAL) presentó la estrategia: "La Pizarra Mundialista; la jugada de movilidad"; pero, ¿en qué es y cómo funciona el plan de la llamada 'Última Milla' para llegar al Estadio Ciudad de México?

¿Qué es la Última Milla y por qué cambiará la forma de llegar al estadio?

La llamada Última Milla es un perímetro de seguridad que operará alrededor del Estadio Ciudad de México durante los partidos de La Copa Mundial de la FIFA 2026™. Su función será ordenar el flujo de personas y vehículos en la zona, reducir congestionamientos y facilitar los operativos de seguridad antes, durante y después de cada encuentro.

Dentro de este polígono habrá restricciones temporales de circulación y accesos controlados; únicamente podrán ingresar peatones con boleto válido, residentes acreditados, vehículos autorizados y unidades de emergencia, por lo que quienes planeen asistir deberán considerar tiempos adicionales de traslado.

La zona de operación abarcará sectores de Santa Úrsula, Calzada de Tlalpan, Acoxpa, Circuito Azteca, Periférico, Gran Sur y Avenida del Imán, puntos que concentrarán buena parte del movimiento de aficionados rumbo al Estadio Ciudad de México.

Horarios, cierres y accesos para los partidos de La Copa Mundial de la FIFA 2026™

El primer operativo se activará para el partido México contra Sudáfrica . Los cierres parciales comenzarán desde la noche previa al encuentro y las restricciones totales iniciarán durante la madrugada del día del partido.

Para los juegos del 17 y 24 de junio, así como para los encuentros de eliminación directa programados para el 30 de junio y el 5 de julio, los cierres parciales y totales se aplicarán varias horas antes del silbatazo inicial, por lo que las autoridades recomiendan llegar con anticipación.

Horarios, cierres y accesos para los partidos de La Copa Mundial de la FIFA 2026™

La estrategia de Última Milla se activará en los partidos que albergará el Estadio Ciudad de México durante La Copa Mundial de la FIFA 2026™. Estos son los horarios previstos para los cierres viales:

México vs Sudáfrica | 11 de junio



Cierre parcial: desde las 23:00 horas del miércoles 10 de junio.

Cierre total: a partir de las 05:00 horas del jueves 11 de junio.

Colombia vs Uzbekistán | 17 de junio



Cierre parcial: 10:00 horas.

Cierre total: 14:00 horas.

Chequia vs México | 24 de junio



Cierre parcial: 09:00 horas.

Cierre total: 13:00 horas.

Dieciseisavos de Final | 30 de junio



Cierre parcial: 09:00 horas.

Cierre total: 13:00 horas.

Octavos de Final | 5 de julio



Cierre parcial: 08:00 horas.

Cierre total: 12:00 horas.

Un dato importante es que la reapertura de las vialidades no será inmediata; la circulación comenzará a normalizarse aproximadamente tres horas después de la conclusión de cada partido, una vez que concluya la salida masiva de aficionados.

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Los vecinos que habitan dentro de la Última Milla también deberán tomar previsiones. La Alcaldía Coyoacán implementó un proceso de acreditación para residentes y vehículos; quienes completen el registro recibirán un código QR que permitirá validar su acceso durante los días de operación.

¿Qué calles estarán cerradas durante La Copa Mundial de la FIFA 2026™?

Las autoridades implementarán cierres totales y parciales dentro del perímetro de la Última Milla alrededor del Estadio Ciudad de México.

Calles con cierre total :



San Gabriel – Santa Úrsula.

San Benjamín – Santa Úrsula.

San Cástulo – Santa Úrsula.

San Celso – Santa Úrsula.

San León – Santa Úrsula.

Santo Tomás – San Alejandro.

Santo Tomás – San Jorge.

San Guillermo – San Alejandro.

San Guillermo – San Jorge.

San Guillermo – Santa Úrsula.

Calles con cierre parcial:



Acoxpa y Las Torres.

Periférico y Circuito Azteca.

Periférico y Coscomate.

Periférico y Renato Leduc.

Periférico y Tlalpan.

Tlalpan y Viaducto Tlalpan.

Gran Sur e Imán.

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Transporte, taxis y rutas peatonales: así será la movilidad rumbo al Estadio Ciudad de México

Para facilitar la llegada al Estadio Ciudad de México durante La Copa Mundial de la FIFA 2026™, las autoridades habilitarán diversas alternativas de movilidad para los aficionados:

Rutas RIDE hacia Santo Tomás y Santa Úrsula desde:



Bellas Artes.

CETRAM Chapultepec.

Ángel de la Independencia.

Palacio de los Deportes.

Estadio Olímpico Universitario.

Parque México - CETRAM Huipulco.

San Jerónimo - CETRAM Huipulco.

Circuitos de apoyo desde:

Perisur - Santo Tomás y Santa Úrsula.

Tasqueña - Santo Tomás y Santa Úrsula.

Universidad - Santo Tomás y Santa Úrsula.

Cañaverales - Renato Leduc - Perisur.

Aeropuerto Terminal 1 y Terminal 2 - Palacio de los Deportes.

Rutas semipeatonales en:



Santa Úrsula.

Parque Cantera.

Avenida Estadio Azteca.

Renato Leduc y Anillo Periférico.

Periférico y Calzada de Tlalpan.

Paseo Acoxpa.

Calzada de Tlalpan.

Bahías para taxis y aplicaciones de transporte ubicadas en:



Viaducto Tlalpan.

Renato Leduc y Anillo Periférico.

Avenida Acoxpa y Calzada Acoxpa.

Calzada Acoxpa y División del Norte.

Boulevard Gran Sur y Avenida del Imán.

Corral Héroes del 47.

Espacios destinados para bicicletas y scooters, como parte de las alternativas de movilidad sustentable para ingresar al perímetro de la Última Milla.

Además, las 16 rutas del CETRAM Huipulco serán reubicadas temporalmente para agilizar el flujo de personas durante los partidos que albergará el Estadio Ciudad de México.

La recomendación principal para quienes acudirán a La Copa Mundial de la FIFA 2026™ es consultar previamente los horarios de cierre, elegir rutas alternas y considerar el uso del transporte público, ya que la Última Milla será una de las herramientas clave para garantizar una movilidad más ordenada alrededor del Estadio Ciudad de México.