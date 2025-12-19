Tras meses de silencio, Hernán Bermúdez Requena enfrenta audiencia por “La Barredora” desde prisión

Ha pasado tres meses sin decir una sola palabra, lo aprehendieron en Paraguay en septiembre y lo trajeron de regreso a México en un vuelo que hizo muchas e inexplicables escalas, misteriosamente, una de varias horas en Tapachula, Chiapas. ¿Qué pasará con la audiencia de Hernán Bermúdez ?

“Hernán Bermúdez Requena es el dique de contención de un grupo político criminal que hasta ahora está señalado por muchos elementos”, dijo Manuel Balcázar, especialista en seguridad.

¿Cuándo es la audiencia de Hernán Bermúdez?

Este martes se realizará la audiencia contra Hernán Bermúdez Requena, señalado como líder del grupo criminal La Barredora. Saldrá de las oscuridades para conectarse vía zoom desde la prisión del altiplano a la Fiscalía General de Tabasco.

“A partir de la audiencia del 23 de diciembre se estaría ya acreditando la responsabilidad penal de Bermúdez Requena y eventualmente, lo ideal sería considerar otras líneas de investigación de posibles cómplices que lo pudieron haber ayudado en la jerarquía criminal y en la jerarquía oficial que él tenía”, mencionó Manuel Balcázar, especialista en seguridad.

Señalado de crear al grupo criminal de La Barredora desde la misma estructura de la Secretaria de Seguridad Pública de Tabasco, Hernán Bermúdez fue, más allá, formo parte de la red de corrupción política y criminal más grande de la que se tenga memoria en nuestro país.

“Van a tratar de construir una verdad histórica y una verdad histórica diciendo, él efectivamente cometió una serie de actos delincuenciales, pero se limitaron a esto. Él no tuvo nada que ver con Adán Augusto”, dijo Leonardo Núñez, de Mexicanos Contra la Corrupción.

¿Qué temas tratarán en la audiencia de Bermúdez?

De manera oficial, en la audiencia se hablará del destino de sus bienes patrimoniales y se le fincaran cargos de manera formal, y se podría dar fecha para el inicio del juicio.

Pero ya con un amparo definitivo bajo el brazo para que no se le juzgue por delincuencia organizada, Hernán Bermúdez no solo seguirá guardando silencio, sino que dormirá tranquilo, igual que su amigo, ex jefe y notario favorito.