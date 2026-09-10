“La tranquilidad no llega": Entre flores y recuerdos, viudo de la abuelita que salvó a su nieta en la explosión de la pipa en el Puente de La Concordia

A un año de la explosión de la pipa de gas en el Puente de La Concordia, don Julio Carrillo Carlos regresó al lugar de los hechos para colocar flores en el nicho de su esposa, Alicia Matías, la “abuelita heroína” que salvó con su cuerpo a su nieta.

El memorial se encuentra instalado justo frente a la parada de transporte público donde ella trabajaba cotidianamente antes de que ocurriera el siniestro que cambió por completo la vida de su familia y de la comunidad.

#AlMomento I Comenzó la misa para recordar a Alicia Matías Teodoro, la abuela que salvó a la bebé Jazlyn en el estallido de la pipa en el Puente La Concordia, en Iztapalapa.



Es el primer aniversario del fallecimiento de Alicia y sus cenizas están presentes.



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Al cumplirse este primer aniversario luctuoso, don Julio comparte cómo ha transitado este periodo marcado por la ausencia. Con la sinceridad de quien enfrenta un vacío profundo, confiesa que la tranquilidad todavía no llega del todo a sus días.

"Como si ella estuviera aquí": viudo de Alicia Matías

Para sus hijas y el resto de la familia, el proceso de aceptar lo ocurrido sigue siendo sumamente duro y difícil de superar. A pesar del tiempo transcurrido, el recuerdo de Alicia permanece intacto en el hogar, al grado de que él la sigue recordando como si estuviera presente, afirmando con emotividad que para ellos ella nunca se ha ido.

La jornada de conmemoración incluye la colocación cuidadosa de arreglos florales en el nicho y la preparación de una misa especial organizada para este mismo día, a la cual asistirán sus hijas, sus nietos y otros seres queridos que buscan honrar su memoria. Don Julio acude casi todos los días a visitar este espacio de recuerdo, manteniendo vivo el vínculo con su esposa en el mismo sitio donde transcurría su rutina diaria.

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A un año de su muerte, Juan Betancourt fue recordado por sus amigos y familiares. Alfredo, quien lo conoció durante más de 10 años, llegó con sus hijas para dejarle flores y mantener viva su memoria.



“Un fuerte abrazo, carnal. Sabes cómo te… pic.twitter.com/fFvrqREnhu — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) September 10, 2026

En medio del duelo que aún permea en el ambiente familiar, Don Julio comparte una noticia alentadora respecto a las secuelas del incidente: la pequeña bebé Jazlyn, quien también resultó afectada por la tragedia, muestra una recuperación que avanza de manera favorable cada día, representando un rayo de esperanza en medio de la conmemoración de este difícil aniversario para todos los involucrados.

