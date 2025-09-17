Así luce terminado el mural de la abuelita Alicia que murió por salvar a su nieta de la explosión

Una semana después de la trágica explosión de una pipa en el Puente de la Concordia, en Iztapalapa, Ciudad de México, el arte urbano se convirtió en un faro de esperanza y un tributo a la memoria. En el paradero de Santa Martha, a pocos metros del lugar del siniestro, un mural ha cobrado vida para honrar a Doña Alicia Matías, la mujer de 49 años que, en un acto de amor incondicional, protegió a su nieta de las llamas.

#CDMX | A una semana de la trágica explosión de la pipa en los puentes de La Concordia, #Iztapalapa, el arte mantiene viva la memoria de quienes ya no están. Hoy, un mural rinde homenaje a Doña Alicia Matías, mujer de 49 años que, en un gesto de amor infinito, abrazó a su nieta… pic.twitter.com/uKa6jxWt7v — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) September 17, 2025

Así luce terminado el mural de la abuelita Alicia que murió por salvar a su nieta

La obra, realizada por el artista urbano Snoke en colaboración con otros creadores, captura la esencia del heroísmo de Doña Alicia, conocida popularmente como la “abuelita heroína”. El mural muestra a la mujer con alas de ángel, arropada por una imagen de la Virgen de Guadalupe, mientras sostiene en sus brazos a su nieta. Esta imagen no solo simboliza la protección, sino que también eleva su sacrificio a un acto de devoción y amor.

El impacto de este mural trasciende lo artístico. Para los vecinos y transeúntes, se ha convertido en un punto de encuentro y reflexión, un recordatorio de la fuerza y la valentía que puede surgir en medio de la adversidad. La obra se suma a otros homenajes, como un corrido compuesto en su honor, que han circulado en redes sociales, consolidando el legado de Doña Alicia como un símbolo de la entrega familiar.

Trasladan a EU a la niña Jazlyn a un hospital de especialidad

En una luz de esperanza para la familia, la pequeña Jazlyn Azulet, de 2 años, quien sobrevivió a la explosión gracias al sacrificio de su abuelita, ha sido trasladada a un hospital de especialidades en Texas, Estados Unidos, para recibir atención médica de alta especialidad. La menor de edad, que sufrió quemaduras graves, se encuentra en el Shriners Hospital for Children en Galveston.

El traslado de Jazlyn, nieta de la “abuelita heroína”, fue coordinado por la Fundación Michou y Mau para Niños Quemados en colaboración con el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y autoridades capitalinas. La menor llegó a Texas la noche del pasado 15 de septiembre.

