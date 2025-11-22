Jazlyn, bebé sobreviviente a la explosión de la pipa en Iztapalapa, regresó a México

La Fundación Michou y Mau informó que Jazlyn, la pequeña sobreviviente a la explosión registrada en el Puente de la Concordia, en la alcaldía Iztapalapa, regresó este 21 de noviembre a México junto con su mamá, después de más de dos meses de tratamiento especializado en el Hospital Shriners de Galveston, Texas.

La niña y su madre fueron trasladadas desde el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México hasta su hogar en una ambulancia coordinada con la Secretaría de Salud de la Ciudad de México, como parte del retorno supervisado por la fundación y autoridades sanitarias.

La organización agradeció públicamente al hospital en Estados Unidos por la atención brindada a Jazlyn durante su proceso de recuperación. La bebé recibió múltiples injertos y cuidados intensivos tras las quemaduras que sufrió el pasado 10 de septiembre, cuando su abuela, Doña Alicia Matías Teodoro, la protegió con su cuerpo durante la explosión, muriendo en el acto.

La familia de Jazlyn agradece el apoyo

De acuerdo con el comunicado, la mamá de Jazlyn agradeció el interés que los medios han mostrado por la salud de su hija, sobre todo por la consideración y prudencia en estos momentos delicados. La Fundación Michou y Mau señaló que será la única vía oficial para informar sobre los tratamientos que la menor continuará recibiendo para atender sus secuelas.

El caso de Jazlyn y su abuelita Alicia que conmovió al país

Jazlyn se convirtió en símbolo de resistencia luego del accidente, en el que una pipa explotó cerca del Puente de La Concordia en Iztapalapa. Su abuela, conocida como la “abuelita heroína”, la cubrió con su cuerpo para protegerla, sacrificando su vida.

Luego de su traslado a Texas el 15 de septiembre, Jazlyn mostró una recuperación sorprendente: en menos de una semana fue dada de alta de terapia intensiva. Los médicos destacaron su fortaleza y la buena respuesta de los injertos de piel, factores que aceleraron su rehabilitación.

¿Qué sigue para Jazlyn?

La Fundación Michou y Mau detalló que continuará informando sobre el nuevo plan de atención que seguirá la pequeña en México, mientras su familia se prepara para los siguientes meses de recuperación.