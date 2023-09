VIDEO: “Fuera, fuera” Abuchean a Yahritza Y Su Esencia en el Zócalo de la CDMX

Los mexicanos no perdonan a Yahritza Y Su Esencia y fueron abucheados durante su presentación en el Zócalo de la Ciudad de México (CDMX) con motivo de la celebración de la Independencia de México 2023.

Yahritza Y Su Esencia cantaron en la Plaza de la Constitución como parte de los grupos musicales que amenizaron la ceremonia del Grito de Independencia del presidente Andrés Manuel López Obrador este 15 de septiembre.

El grupo de música regional interpretó el tema “Frágil” con el que se dieron a conocer en México, sin embargo, de fondo se escuchaban gritos de “sáquenlos”, “fuera” y los famosos abucheos.

Al concluir el único tema que interpretaron solos, Yahritza agradeció al presidente AMLO por haberlos invitado a formar parte de la celebración, sin embargo, los chiflidos y gritos no cesaron.

¡Se le fueron con todo!



Yahritza y Su Esencia se hizo presente en el #ZócaloCDMX en medio de rechiflas por parte de la gente que está presente en el lugar.https://t.co/RHkR7dO4dR pic.twitter.com/XhxKCXJ4UA — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) September 16, 2023

¿Qué hicieron Yahritza Y Su Esencia en México?

A principios de agosto, se viralizó un video en el que supuestamente el grupo Yahritza Y Su Esencia hicieron comentarios despectivos sobre México, acción que los connacionales no perdonaron y pidieron su cancelación.

La polémica inició cuando en una entrevista, Yahritza se quejó de los ruidos de la Ciudad de México y dijo que eso no le gustaba.

“Sí me gusta, pero no me gusta cuando me levanto, cuando estoy durmiendo, porque se escuchan los carros, las sirenas de los policías y todo, pero sí me gusta, está bonito”, dijo Yahritza.

Después uno de sus hermanos, que también forma parte de la agrupación, dijo que no le gustaba la comida de aquí y el tercero finalizó asegurando que solo comía pollo.

“Yo he estado aquí por más tiempo, pero no me gusta mucho la comida aquí, me gusta más en donde vivimos, en Washington, la neta le dan una sazón que sí pica y sabe buena”, expresó Armando.

Los comentarios ofendieron a muchos mexicanos, por lo que pidieron ya no escuchar al grupo, a pesar de que ellos se disculparon por los comentarios.