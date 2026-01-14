¡Amor sin límites! Abuela de 81 años se vuelve “gamer” para financiar tratamiento contra el cáncer de su nieto

En un pequeño pueblo de Arizona, una abuela de 81 años llamada Sue Jacquot se ha convertido en una heroína inesperada dentro del mundo de los videojuegos. Sin tener experiencia previa frente a una computadora, Sue decidió volverse gamer y abrir un canal de YouTube bajo el nombre de "Gramma Crackers" con el único objetivo de recaudar dinero para pagar el costoso tratamiento de cáncer de su nieto Jack, de 17 años.

Lo que comenzó como un intento desesperado por cubrir facturas médicas inalcanzables, terminó transformándose en un fenómeno global donde una abuela juega Minecraft mientras miles de personas donan dinero para salvar la vida de un joven que luchaba contra un sarcoma agresivo.

Primeros videos de la abuela gamer

El éxito de "Gramma Crackers" fue casi instantáneo y dejó a la familia en shock. Su primer video, donde se le veía explorando con curiosidad el mundo de bloques de Minecraft, superó las 500 mil visualizaciones en poco tiempo.

La audiencia quedó fascinada por la autenticidad de Sue, quien aprendió a jugar desde cero para poder costear las quimioterapias de Jack.

Gracias a las donaciones de sus seguidores en YouTube y a una campaña paralela en GoFundMe , la abuela logró recaudar más de 35 mil dólares, demostrando que la comunidad de internet puede ser un motor de cambio masivo.

La batalla contra el cáncer

Mientras su abuela se hacía viral, Jack Self enfrentaba el desafío más grande de su vida en una cama de hospital. Diagnosticado en el verano de 2024 con un sarcoma de tejido blando , un tipo de cáncer muy raro y difícil de tratar, el joven tuvo que someterse a meses de tratamientos sumamente costosos.

El canal de YouTube no solo fue una fuente de ingresos, sino también un refugio emocional; Jack veía cómo miles de desconocidos le enviaban mensajes de aliento y oraciones en cada transmisión de su abuela, dándole fuerzas para continuar con el proceso médico.

El mensaje más esperado: ¡Libre de cáncer!

El esfuerzo de Sue y la generosidad de sus seguidores finalmente dieron el fruto más anhelado. Recientemente, Jack apareció en un video para dar la noticia que todos esperaban: oficialmente está libre de cáncer y en etapa de remisión. "Estoy sano", declaró el joven con una sonrisa que conmovió a sus más de 100 mil suscriptores.

Aunque el tratamiento terminó, el vínculo que Sue creó con su audiencia sigue firme; ella continúa compartiendo sus aventuras digitales, profundamente agradecida por el milagro que la tecnología y la empatía humana hicieron posible.

Un legado de amor que no tiene edad

La historia de Sue Jacquot es una lección de vida que traspasa las pantallas de los dispositivos. Ha demostrado que nunca es demasiado tarde para aprender un lenguaje nuevo, como el de los videojuegos, cuando el motor es el amor incondicional por la familia.

"Gramma Crackers" ya no es solo un personaje de internet; es el testimonio de una abuela que se convirtió en guerrera digital para que su nieto pudiera ganar su batalla más importante en el mundo real.