En medio del caos habitual del tráfico de la Ciudad de México (CDMX), una historia de esperanza y triunfo se abrió paso. En el medallón de un coche, un mensaje escrito a mano conmovió a miles: “Hoy es mi última quimio. Gracias, Dios. Sí se pudo”. La autora es Arisbeth, una madre y esposa que, tras una dura batalla, celebraba haber vencido al cáncer de mama.

Esta historia la retrató Alejandro Villalvazo, en su rol al más puro estilo de reportero, pues se encontró con esta escena de coche en coche y compartió el momento en Hechos Meridiano; una inspiradora historia de una verdadera guerrera.

“Una lucha de gigantes": El camino de Arisbeth contra el cáncer

La batalla de Arisbeth comenzó hace aproximadamente dos años, cuando a través de una autoexploración encontró “una bolita en el seno”. Tras buscar atención médica, en noviembre de 2024 recibió el diagnóstico confirmado de cáncer de mama.

El tratamiento fue intenso y transformador. Primero, se sometió a una mastectomía donde le fue extirpado un seno. Posteriormente, en marzo de 2025, comenzó un ciclo de 16 sesiones de quimioterapia que duró siete meses. El día de la entrevista, este jueves 25 de septiembre, marcaba el final de ese difícil camino.

💖 Arisbeth celebraba su última quimioterapia. Entre porras y claxonazos, compartió su historia de lucha contra el cáncer de mama.



"Sí se puede", nos dijo. Fueron 7 meses de tratamiento, impulsada por el amor de sus hijos y el apoyo de su familia. Hoy, está libre de cáncer. 🙌… pic.twitter.com/HJ9MJaHaWB — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) September 25, 2025

“Mis hijos, mi motor": La familia que la impulsó a seguir

Durante todo el proceso, Arisbeth tuvo dos razones fundamentales para no rendirse: su hijo de 10 años y su hija de 6. “Ellos son mis motores de vida”, confesó con una sonrisa de felicidad.

Junto a ella, su esposo, Luis Gerardo Cabrera Mendoza, describió el proceso como “una lucha de gigantes”. Su suegra, Marisol Asencio, quien también la acompañaba en el coche, no dudó en calificarla como lo que es: una “guerrera”.

Un mensaje de esperanza y prevención para todas las mujeres con cáncer de mama

Arisbeth contó que decidió compartir su alegría en su coche tras ver videos de otras personas que hicieron lo mismo, un gesto que la conmovió y la motivó a celebrar su propia victoria.

La conmovedora historia de Arisbeth; celebró su última quimio contra el cáncer en su coche |Foto: Alejandro Villalvazo

Pero más allá de la celebración, su historia lleva un mensaje crucial de prevención. Con la autoridad que le da su experiencia, Arisbeth hizo un llamado a todas las mujeres a no bajar la guardia.

“Que no dejen de autoexplorarse para evitar tener que pasar por esta situación”, recomendó, subrayando que un diagnóstico a tiempo puede cambiarlo todo. Hoy, Arisbeth se siente “muy contenta”, y su historia, compartida desde un coche en el tráfico, se ha convertido en un poderoso recordatorio de la resiliencia humana y de la importancia de cuidar nuestra salud.