Muere el periodista Alex Delgado tras no superar grave enfermedad

El mundo del periodismo se encuentra de luto, en especial al darse a conocer el fallecimiento de Alex Delgado , quien atravesó una larga y dura batalla contra el cáncer. La noticia ha generado impacto en el público que conoció su carrera y en los usuarios que lo vieron desempeñarse.

Se han dado a conocer detalles sobre la muerte del periodista y su trayectoria; te daremos a conocer toda la información al respecto. Una muerte que muchos van y lamentan al respecto. Así que no te pierdas ningún detalle.

¿De qué murió Alex Delgado?

La noticia de la muerte de Alex Delgado fue dada a conocer por la emisora Noti Uno, quien explicó que el periodista y director de la programación, después de una intensa batalla contra el cáncer por meses, falleció en la madrugada del martes 16 de diciembre del 2025 a sus 49 años.

En el periódico La Perla, explica que fue diagnosticado con sarcoma de tejido blanco desde marzo, por lo que estuvo batallando con la terrible enfermedad por bastante tiempo. Tras su inesperada partida, son varios los fanáticos y usuarios que han dejado su mensaje de despedida, lamentando lo ocurrido.

En la Revista Fama, se menciona que su familia en los próximos días va a anunciar los detalles sobre las fechas en que se realizarán los funerales, y si en algún momento se realizará un homenaje.

¿Quién era Alex Delgado?

Para algunos su nombre nos va a resultar nuevo, pero para muchos es una importante personalidad. Se sabe que Alex Delgado estudió en la Universidad de Puerto Rico, posteriormente en una empresa aprendiendo los temas de radio.

Posteriormente, fue productor, columnista y panelista en un programa llamado ‘Jugando Pelota Dura’. Actualmente, era el director de la programación de Noti Uno 630 AM, así lo explica la Revista Fama. Por esa razón, fue muy conocido por el público, quienes lamentaron el fallecimiento del periodista tras su batalla contra el cáncer.