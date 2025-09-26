Es la casa de Doña Alicia, la abuelita heroína del accidente de la pipa de gas en el Puente de la Concordia, en Iztapalapa. Globos desinflados y un letrero siguen colgados, pues hace algunas semanas habían festejado los dos años de su nieta Azul.

“Todos esperábamos lo mismo, que ella saliera, que ella lo lograra, pero a Dios le hacía falta un ángel, grande, grande, y era un ángel ella antes de volverse una heroína”, expresó María Jessica Carrillo Matías, hija de la señora Alicia.

Doña Alicia ya descansa en su casa tras dar la vida por su nieta

Han pasado dos semanas desde su fallecimiento. Hoy, entre flores, fotografías, recuerdos y veladoras, sus cenizas descansan en su hogar.

“A nivel mundial lo subieron y ella es la abuelita, que la heroína, dio la vida por su nieta”, dijo Julio Carrillo, esposo de la señora Alicia.

Lucran con la muerte de Alicia, la abuelita heroína de Iztapalapa

La comunidad los ha abrazado y ellos lo agradecen, pero también han tenido que pasar por momentos difíciles. Y no solo por la muerte de Doña Alicia.

“Mucha gente está lucrando con la muerte de mi mamá, está pidiendo apoyos económicos. Debo mencionar que no nos están llegando. De hecho, mucha gente pide apoyos ahorita con lo de la bebé", comentó María Jessica Carrillo Matías.

Hoy su esperanza se aferra a la vida de la pequeña Azul, quien se recupera en un hospital de Galveston, Texas. “Sabemos que la bebé ya está estable y que ella está bien, y escuchamos la tranquilidad en la voz de mi hermana”, señaló María Jessica.

“La verdad me agrada mucho cuando ella nos marca y dice que la niña va progresando muy bien”, dijo Rosa Isela Carrillo Matías, hija de Alicia.

Las hijas de Doña Alicia enviaron un mensaje hasta el cielo. “Pero siempre vamos a estar nosotras juntas, como hermanas y también vamos a cuidar a mi papá", expresó Rosa Isela.

“Y mami, donde quiera que estés, vamos a seguir adelante y vamos a seguir juntas”, añadió María Jessica Carrillo Matías, hija de la señora Alicia.

