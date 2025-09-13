Muere la abuelita que protegió a su nieta en la explosión de la pipa en el Puente de la Concordia, Iztapalapa

Después de dos días de lucha, lamentablemente la señora Alicia Matías, de 49 años, murió en el hospital Magdalena de las Salinas así lo confirmó el Gobierno de la Ciudad de México. Se trata de la abuelita que protegió a su nieta del fuego tras la explosión de una pipa de gas en el Puente de la Concordia en Iztapalapa, Ciudad de México el pasado miércoles 10 de septiembre.

Anoche el gobierno de la Ciudad de México (CDMX), a través de la Secretaría de Salud, informó que la señora Alicia Matías Teodoro, abuela de la niña que resultó gravemente lesionada, había fallecido, pues su nombre estaba en la lista de víctimas del corte de ayer. No obstante, la familia de la señora de 49 años negó la información compartida por el gobierno. Sandra, hermana de Alicia, dijo ayer que no había sido notificada del deceso y que incluso estaría en el hospital esperando noticias.

“Mi hermana no ha fallecido, sigue viva y sigue luchando para salir adelante”, declaró Sandra a los reporteros que se encuentran afuera del hospital Magdalena de las Salinas ayer. Penosamente, hoy la historia es otra, y el cuerpo de doña Alicia ya no aguantó las heridas.

Justo el día de hoy se hizo viral una foto de la señora Alicia cargando a su nieta, la cual había compartido en un grupo familiar exactamente 10 minutos antes de la explosión.

En unos minutos, la hermana de Alicia saldrá a dar declaraciones.

Información en desarrollo...