Respiro de esperanza: avanza su recuperación en Texas Jazlyn, nieta de la abuelita heroína de Iztapalapa

La recuperación de Jazlyn, la nieta de la abuelita heroína de la explosión de la pipa en Iztapalapa, continúa, ya fue extubada en el Hospital Shiners en Galveston, Texas, Estados Unidos.

Estado de salud de Jazlyn, nieta de la señora Alicia

La Fundación Michou y Mau, dio a conocer que Jazlyn ya no necesita ventilador para respirar. Aunque este avance representa un respiro de esperanza para su familia, la fundación informó que su estado de salud continúa siendo delicado y se reporta como crítico, pero estable.

La pequeña Jazlyn sufrió quemaduras en el 25% de la superficie de su cuerpo, por lo que su atención médica requiere cuidados especializados y constantes.

En el comunicado oficial, firmado por Virginia Sendel e Iturbide, presidenta y fundadora de la organización, se detalló que la niña permanece acompañada en todo momento por su madre, la señora Jazmín, quien ha estado a su lado desde su traslado a Estados Unidos.

La fundación también reiteró su compromiso de informar de manera puntual sobre cualquier actualización importante relacionada con el estado de salud de la menor.