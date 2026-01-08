Aumento de casos de tuberculosis en niños: ¿dónde está la vacuna que necesitan?

La crisis en el suministro de la vacuna contra la tuberculosis continúa afectando a las unidades médicas del sistema IMSS-Bienestar, generando una situación crítica que coincide con un incremento en los diagnósticos de esta enfermedad durante el año 2025.

A pesar de que la vacunación es fundamental para proteger a los recién nacidos de variantes peligrosas del padecimiento, diversos factores han impedido que la cobertura sea total y consistente, dejando a una cantidad considerable de menores en situación de vulnerabilidad.

La crisis de la vacuna contra la tuberculosis aumenta la vulnerabilidad infantil en México

Durante el transcurso de 2025, el país enfrentó un periodo de cuatro meses marcados por la ausencia total del biológico destinado a los lactantes. Cuando finalmente se reanudó la distribución en las unidades de salud el pasado mes de octubre, la demanda acumulada provocó escenas de saturación.

En localidades como Reynosa, Tamaulipas, se registraron extensas filas de padres de familia que buscaban proteger a sus hijos; sin embargo, la oferta resultó insuficiente, ya que solo se disponía de 300 dosis para atender a cientos de bebés que aguardaban su turno.

Alberto Colorado, quien dirige el Observatorio Social-Regional de Tuberculosis, ha señalado que la llegada de las vacunas no resuelve el problema de fondo. Según su análisis, aunque se logre cubrir a los niños que nacen en el momento de la entrega, persiste un vacío respecto a aquellos menores que nacieron durante los meses de desabasto y que no fueron atendidos oportunamente.

El especialista enfatiza que la urgencia radica en establecer una consistencia en los esquemas de vacunación para evitar interrupciones que comprometan la salud pública infantil.

Faltan dosis para cubrir a los recién nacidos y los rezagados

Dos meses después de aquel intento de regularización, el Observatorio continúa detectando fallas graves. Actualmente, la problemática ha dejado de centrarse en la adquisición del fármaco para trasladarse a las dificultades logísticas que enfrentan las familias para que sus hijos reciban la inyección. Recorridos realizados en diversas clínicas del Estado de México y la zona central del país confirman este escenario.

Por ejemplo, en Tenango del Valle, las obras de remodelación en las instalaciones médicas han postergado la disponibilidad del servicio hasta mediados de enero del próximo año, obligando a los usuarios a una espera prolongada. El personal de enfermería en estas unidades reconoce que la afluencia es masiva y que no es posible reservar lugares, por lo que los padres deben esperar bajo condiciones de incertidumbre.

Incremento alarmante de casos de tuberculosis en 2025 evidencia fallos en el sistema de salud pública

La situación se repite en el sur de la Ciudad de México, donde la escasez obliga a los centros de salud a gestionar listas de espera. Ante la disponibilidad de apenas un frasco del biológico, el personal sanitario se ve en la necesidad de agrupar a varios infantes antes de abrir el envase para optimizar su uso, lo que genera retrasos de una a dos semanas en la aplicación de las dosis.

Este panorama de inconsistencias administrativas y logísticas se refleja en estadísticas alarmantes proporcionadas por la Secretaría de Salud. Durante el 2025, la tuberculosis respiratoria mostró un ascenso al pasar de 21,027 casos registrados en 2024 a 21,065. Más preocupante resulta el dato de la meningitis tuberculosa , que reportó un incremento de 50 casos adicionales respecto al año anterior. Dado que la vacuna es la herramienta principal para prevenir estas formas letales de la enfermedad, la falta de acceso para los recién nacidos y los niños rezagados representa un riesgo creciente para la población infantil mexicana.

