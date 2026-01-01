Solo quería ayuda: el testimonio de una sobreviviente del descarrilamiento del Tren Interoceánico

En la mente de Karla Ortiz López permanece intacto el momento exacto del descarrilamiento del Tren Interoceánico en Oaxaca el domingo 28 de diciembre de 2025. Ella viajaba a bordo de uno de los vagones cuando ocurrió la tragedia que dejó 13 personas fallecidas y casi 100 heridas en el Istmo de Tehuantepec.

Karla subió al tren en Ixtepec con destino a Coatzacoalcos. El trayecto avanzó con normalidad hasta que el cansancio la venció.

“Pues yo me subí en Ixtepec e iba hacia Coatzacoalcos. Después de eso me dormí, la verdad, me dormí y después volví a despertar, pero era cuando ya estaba dando vueltas”, mencionó a cámaras y micrófonos de Fuerza Informativa Azteca (FIA).

Añadió que, posiblemente por la adrenalina tras el descarrilamiento , no sentía nada “y lo que yo quería era que nos vinieran a ayudar, que nos sacaran”, relató la joven sobreviviente.

En medio del caos y la confusión, Karla solo pensó en salir con vida y en que alguien auxiliara a los pasajeros atrapados entre los fierros y los escombros del tren.

Fracturas, moretones y el agradecimiento de seguir con vida

Hoy Karla agradece haber sobrevivido para abrazar a sus seres queridos y recibir el Año Nuevo 2026 , aunque todavía se encuentra en recuperación. El accidente le dejó lesiones físicas y un recuerdo difícil de borrar.

“Tuve fractura en el codo derecho y de ahí, pues moretones y demás, pero la verdad tuve mucha suerte”, describió.

Su madre también viajaba en el tren y resultó lesionada, por lo que la familia hizo todo lo posible por reunirlas, con el fin de que pasaran juntas estos días marcados por la tragedia.

Despedidas, luto y clamor de justicia para las víctimas del descarrilamiento del Tren Interocéanico

Mientras algunos sobrevivientes como Karla se aferran a la vida y a la recuperación, 13 familias viven un fin de año marcado por el luto. En velorios y funerales, músicos interpretan “Las golondrinas” para despedir a quienes no regresaron a casa tras el viaje en el Tren Interoceánico.

En esta ocasión, las palabras no sirvieron para celebrar la llegada del Año Nuevo, sino para dar el último adiós a un ser querido.

Para las familias de los 13 fallecidos y de los casi 100 heridos, este fin de año quedará marcado por el sufrimiento y por una tragedia que les cambió la vida. Ahora, su mayor deseo es que estos hechos sean investigados y que haya justicia por las víctimas del descarrilamiento del Tren Interoceánico en Oaxaca.