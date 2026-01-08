CDMX en la basura: Repunta la presencia de vertederos clandestinos tras nuevas normas de reciclaje

Durante los primeros días del año en curso, la CDMX ha experimentado un incremento alarmante en la formación de depósitos de basura no autorizados. De acuerdo con estimaciones recientes, este fenómeno ha crecido entre un 20 y un 30 por ciento.

La CDMX enfrenta un aumento del 20-30% en basureros clandestinos

El origen de esta situación parece estar vinculado a la entrada en vigor, el pasado 1 de enero, de una normativa que exige de forma estricta la entrega de residuos previamente clasificados. Ante la obligación de separar sus desechos, una parte considerable de la población ha optado por abandonar sus bolsas en la vía pública en lugar de acatar las disposiciones vigentes.

Los trabajadores encargados de la recolección señalan que este comportamiento refleja una falta de disposición para realizar la tarea de separación, lo que termina por desestimar y complicar la labor diaria de quienes operan los camiones y carritos recolectores.

Zonas que anteriormente se mantenían despejadas ahora amanecen cubiertas por restos de diversa índole, que van desde desperdicios domésticos comunes hasta escombros y mobiliario viejo.

Falta de conciencia cívica agrava la acumulación de basura en espacios públicos

Los espacios más afectados por este descuido incluyen banquetas, camellones y áreas situadas debajo de los puentes viales, donde la acumulación de basura se ha intensificado incluso en puntos que ya habían sido identificados previamente por el gobierno local como focos rojos.

La proliferación de estos focos de contaminación representa un riesgo sanitario latente para la ciudadanía en general, ya que el proceso de descomposición de la materia orgánica genera afectaciones que trascienden a los vecinos inmediatos de las zonas impactadas.

Es notable que, a pesar de que los servicios de limpieza logran despejar ciertos puntos durante la tarde, la falta de conciencia cívica provoca que durante la madrugada las personas vuelvan a saturar estos sitios de manera clandestina. Esta práctica resulta injustificada para el personal de limpia, quienes enfatizan que en la mayoría de los sectores de la urbe existen alternativas viables y constantes para deshacerse de los residuos de forma correcta.

Sanciones legales de hasta 4 mil 500 pesos a quienes arrojan desechos en la vía pública

Actualmente, la infraestructura de recolección en la Ciudad de México ofrece dos vías principales para el manejo de los desperdicios: el paso diario de los camiones recolectores o, en su defecto, el servicio de los carritos manuales que recorren las calles. Por ello, la decisión de arrojar basura en las esquinas se atribuye a una carencia de formación cultural, dado que el sistema de recolección tiene presencia frecuente en las colonias. Es fundamental que la población comprenda que no existen motivos logísticos que obliguen a abandonar los desechos en las aceras.

Recordar que este tipo de acciones no solo afectan el entorno compartido, sino que también conllevan repercusiones legales importantes. Arrojar desperdicios en la vía pública está tipificado como una infracción cívica en la metrópoli.

Aquellos que sean sorprendidos infringiendo esta norma pueden enfrentarse a sanciones económicas que alcanzan los 4,500 pesos. Asimismo, la legislación contempla castigos adicionales que incluyen el arresto administrativo o la obligación de realizar jornadas de servicio a la comunidad por un periodo de hasta 24 horas.

