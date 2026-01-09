IMSS e ISSSTE contrataron a empresas sancionadas: “Presentan documentación falsa”

Durante 2025, dependencias como el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), el IMSS Bienestar y la Secretaría del Bienestar asignaron contratos por casi cuatro mil millones de pesos a empresas sancionadas por el propio gobierno, según el Índice de Riesgos de Corrupción del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO).

“Presentan documentación falsa, este fenómeno es muy común, ya sea documentación falsa de las hojas de vida de los CV’s de las personas que trabajan, documentación falsa que acredita la experiencia”, explicó Natalia Andrea Campos Delgado, coordinadora de Sociedad IMCO.

Cuando se contratan empresas con irregularidades, se afectan los bienes y servicios que el gobierno entrega a los ciudadanos, para muestra, lo que ocurrió en la Secretaría del Bienestar.

Dicha dependencia, adjudicó contratos a la empresa Productos y Servicios Integrales Especializados Xoco S.A de C.V.; sin embargo, fue multada e inhabilitada por presentar información falsa.

“Tenemos desde los insumos para la salud, básicos, pero también servicios de limpieza, por ejemplo, el IMSS ha contratado servicios de limpieza con empresas que han sido sancionadas por mal desempeño”, indicó Campos Delgado.

A los contratos de empresas con irregularidades, se suma la falta de pago a proveedores

Las deficiencias en los servicios públicos, especialmente en los de salud, alcanzaron un punto crítico en México, no solo por la contratación de empresas sancionadas, también porque hay otras a las que no les pagan.

En agosto de 2025, alrededor de 50 empresas dedicadas a la limpieza de hospitales, centros de salud y oficinas del IMSS-Bienestar, estaban al borde de la quiebra técnica , porque no habían recibido el pago por sus servicios.

Un proveedor que ha servido al sector de la salud durante 33 años, urge al IMSS Bienestar a liquidar una deuda pendiente por más de un año.



Este adeudo por medicamentos y suministros médicos amenaza no solo la operación del proveedor, sino también la atención a los pacientes.… pic.twitter.com/LPocZk3tCv — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) August 7, 2025

El adeudo se había acumulado desde marzo del año pasado, hasta agosto, que se reportó esa crisis financiera, calculada en ese momento en más de 12 millones de pesos, de acuerdo con la Asociación Nacional Bipartita de Empresas de Limpieza.

También en 2025, una empresa proveedora de medicamentos e insumos médicos, con una trayectoria de 33 años en el sector, solicitó al IMSS Bienestar que saldara una deuda pendiente por más de un año.

