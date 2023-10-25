Acapulco contaba con el 50% de ocupación hotelera durante Huracán Otis

El paso del Huracán Otis por Acapulco, Guerrero ocasionó algunos cortes de energía eléctrica, así como distintos daños materiales en casas y hoteles de esta zona turística.

Hasta el momento Acapulco se encuentra incomunicado, por lo que no se tiene un reporte específico de los daños que ocasionó este huracán.

Por otro lado, la Secretaría de Turismo de Acapulco estimó que durante el impacto del Huracán Otis, el estado contaba con una ocupación hotelera del 50%, pero ¿Cómo vivieron los turistas este fenómeno?

Huracán Otis toca tierra como categoría 5, ¿Qué daños ocasionó?

A las 00:25 horas de este miércoles 25 de octubre, el Hurcán Otis tocó tierra en inmediaciones de Acapulco, Guerrero como Categoría 5, provocando vientos máximos de 270 km/h y rachas de 330 km/h.

El Huracán Otis ya es categoría 1; sin embargo, el fenómeno meteorológico seguirá provocando lluvias extraordinarias en algunas regiones de Guerrero, e intensas en Oaxaca.

¿Cómo vivieron los turistas el impacto del Huracán Otis en Acapulco?

¡Una noche de terror! A través de redes sociales, algunos turistas que quedaron varados en los hoteles, compartieron algunas imágenes y videos sobre la llegada del Huracán Otis a Acapulco, Guerreo, pero ¿Cómo lo vivieron las y los turistas?

En los distintos videos publicados en redes sociales, se puede observar la fuerza con la que impactó este fenómeno meteorológico; a pesar de que el Gobierno de Acapulco habilitó distintos refugios, algunos turistas se quedaron atrapados en los hoteles de la zona.

Se rompieron los vidrios, y se despresurizó el cuarto pic.twitter.com/JProClxS0K — Fellini (@ErikFellini) October 25, 2023

Acapulco se encuentra incomunicado ante paso del Huracán Otis

Ante el paso del Huracán Otis por Acapulco, Guerrero, Andrés Manuel López Obrador (MLO) aseguró no tener comunicación con la zona, por lo que aún se desconocen los daños que ocasionó este fenómeno meteorológico.

"Hasta ahora no tenemos datos de pérdidas humanas, pero sí de daños materiales, ruptura de caminos. La propia autopista llegando a Acapulco tiene derrumbes”, explicó el presidente de México durante su conferencia matutina.

Por otro lado, rechazó la posibilidad de viajar hasta Acapulco, Guerrero, ya que el aeropuerto presenta algunas afectaciones.