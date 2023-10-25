Sismo en México hoy 25 de octubre: Se registra temblor 4.5 en Ometepec, Guerrero, tras paso de “Otis”

Otro sismo azota en Guerrero, esta vez en la localidad de Ometepec. De acuerdo con el Sismológico Nacional, el temblor de hoy 25 de octubre se registró en punto de las 19:19 horas a 98 kilómetros al suroeste de Ometepec, Guerrero.

El movimiento que impactó a la localidad de Ometepec, Guerrero, tras el paso del huracán “Otis” tuvo una magnitud de 4.5.

SISMO Magnitud 4.5 Loc 98 km al SUROESTE de OMETEPEC, GRO 25/10/23 19:19:22 Lat 15.95 Lon -98.92 Pf 16 km pic.twitter.com/nw4lwMk6YE — Sismologico Nacional (@SismologicoMX) October 26, 2023

Sismo de magnitud 4.4 y huracán “Otis” golpean a Zihuatanejo, Guerrero

Se registró un sismo hoy magnitud 4.4, con epicentro a 28 kilómetros al suroeste de Zihuatanejo, Guerrero, a las 11:06 horas, informó el Servicio Sismológico Nacional (SNN). De forma preliminar, el temblor de hoy fue de magnitud 5.0.

ACTUALIZACIÓN DE MAGNITUD: SISMO Magnitud 4.4 Loc 28 km al SUROESTE de ZIHUATANEJO, GRO 25/10/23 11:06:16 Lat 17.52 Lon -101.78 Pf 5 km — Sismologico Nacional (@SismologicoMX) October 25, 2023

El temblor de hoy pegó en Guerrero, entidad azotada por el huracán “Otis”, que se formó en el Océano Pacífico el 22 de octubre, tocó tierra en Guerrero la madrugada del 25 de octubre.

“Otis” causó fuertes lluvias e inundaciones en las zonas costeras, así como deslaves y daños en infraestructura. Las autoridades de Guerrero han emitido una alerta máxima para las zonas costeras del estado.

Tras el temblor de hoy, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y de Protección Civil del estado de Guerrero indicó que se activó protocolos de atención en casos de sismos y se realizan recorridos preventivos para descartar afectaciones y riesgos. Hasta el momento no se reportan daños.

⚠️#SGIRPCGRO INFORMA:

Esta mañana se registró un #sismo de magnitud 4.4 con epicentro a 28 kilómetros al Suroeste de #Zihuatanejo.



Activamos protocolos de atención en caso de sismos y establecimos recorridos preventivos para descartar afectaciones y riesgos para la población. pic.twitter.com/dmWeUpAF80 — Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC-Gro (@PC_Guerrero) October 25, 2023

Huracán "Otis" daña red de sensores sísmicos en Guerrero

La aplicación SkyAlert dio a conocer que debido a los fuertes vientos del huracán “Otis”, la red de sensores sísmicos ubicados en el estado de Guerrero, una de las entidades con mayor actividad sísmica, se vieron dañados, por lo que en caso de haber un temblor no podría haber servicio.

“La magnitud de las afectaciones por el huracán ha dejado nuestra infraestructura temporalmente inoperativa”, citó en un comunicado la aplicación y agradeció a los usuarios la comprensión.

La SASSLA detalló que 27 sensores ubicados en Guerrero se encuentran sin comunicación, por lo que en caso de un sismo fuerte no podrá emitirse un aviso de alerta sísmica.

Hasta el momento se desconocen a cuánto ascienden los daños materiales y humanos de “Otis” y del temblor de hoy ocurrudo en Zihuatanejo, Guerrero, debido a la falta de comunicación con la zona afectada, informaron autoridades locales y federales.