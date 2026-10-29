Secretaría de Educación confirma accidente de avioneta contra una guardería; esto es lo que se sabe| VIDEO

Un avioneta agrícola se estrelló contra una guardería de Campo Verde, en el estado brasileño de Mato Grosso , el pasado viernes 23 de octubre, mientras 183 niños y 40 trabajadores se encontraban en el inmueble. El accidente dejó daños en la estructura del centro educativo y un piloto lesionado; ninguno de los menores ni del personal resultó herido, de acuerdo con los reportes de las autoridades municipales.

La aeronave impactó una zona del plantel que no era utilizada por los alumnos, lo que permitió que los menores fueran evacuados sin que se reportaran víctimas entre la comunidad escolar.

La avioneta también golpeó el techo de una unidad de salud cercana y derramó combustible, por lo que los equipos de emergencia aseguraron el perímetro mientras se determinan las causas de la caída.

Cámaras captan el momento en que el avión atraviesa la guardería

Imágenes registradas por cámaras de seguridad del centro educativo muestran cómo la aeronave irrumpe en una de las paredes del edificio y provoca el desprendimiento de materiales.

El impacto ocurrió en la parte trasera de la guardería Cora Coralina, situada a unos 134 kilómetros de Cuiabá y aproximadamente a 400 metros de la pista desde la que habría despegado el avión.

Tras el accidente, las autoridades suspendieron temporalmente las actividades en el plantel y en la Unidad Básica de Salud afectada; la interrupción de los servicios permitió evaluar los daños y realizar las reparaciones necesarias antes de reanudar la atención.

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🇧🇷 A small agricultural plane crashed into a daycare with around 180 children inside in Campo Verde, Brazil, on October 23. But thank God nobody was hurt except the plane passengers https://t.co/zkqaEngRdl — DJ CandyMan (@DrCandymn) October 27, 2026

¿Qué pasó con el piloto del avión accidentado?

El único lesionado fue el piloto, de 28 años, quien fue localizado consciente y fuera de la aeronave por los bomberos que acudieron al lugar; los equipos de rescate detectaron lesiones en la cabeza y afectaciones en el tórax, por lo que le proporcionaron primeros auxilios antes de trasladarlo a un hospital municipal.

El hombre recibió atención médica y fue dado de alta durante el fin de semana, según los reportes disponibles; al mismo tiempo, la alcaldía informó que el avión no transportaba agroquímicos al momento del siniestro, aunque el derrame de combustible obligó a desplegar medidas de seguridad para evitar riesgos adicionales.

¿Qué dice la Secretaría de Educación?

La Secretaría Municipal de Educación informó que ninguno de los alumnos de la guardería Cora Coralina sufrió lesiones durante el accidente y destacó que la aeronave impactó una zona del inmueble que no era utilizada por los menores.

Tras lo ocurrido, las actividades escolares quedaron suspendidas temporalmente para facilitar la evaluación de los daños y las reparaciones del edificio; la reanudación de las clases estaba prevista en próimos días, una vez garantizadas las condiciones necesarias para el regreso de los niños y del personal.