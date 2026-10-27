¡Tragedia! Autobús de reconocido grupo musical se estrella y cae a un río; hay muertos y heridos| VIDEO

Un trágico accidente de autobús en Colombia dejó cuatro personas muertas y varios lesionados luego de que el vehículo que transportaba a integrantes del grupo musical de Carlos Alberto "Kbeto" Zuleta, hijo del reconocido cantante colombiano Poncho Zuleta , se estrellara contra la baranda de un puente y cayera al río Ariguaní durante la madrugada del lunes 26 de octubre .

El siniestro ocurrió en el kilómetro 16+100, en el tramo entre Pueblo Nuevo y Bosconia, cuando la unidad perdió el control, chocó contra la estructura de contención y terminó en el cauce. En el autobús viajaban 23 integrantes de la agrupación, según el reporte preliminar de las autoridades de tránsito.

¿Cómo ocurrió el accidente del autobús en Colombia?

El alcalde de Bosconia, Jorge Patiño Gómez, relató que el autobús dio una vuelta en el aire antes de caer nuevamente sobre sus ruedas; el impacto provocó una emergencia que dejó cuatro personas fallecidas y varios heridos. El vehículo pertenecía a la empresa Super Star, tenía placas STR 775 y número interno 7621, y cubría la ruta entre Sincelejo y Valledupar.

Las autoridades de tránsito documentaron que el vehículo circulaba en dirección de Pueblo Nuevo a Bosconia cuando se salió de la carretera y golpeó la barrera del puente sobre el río Ariguaní.

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Kbeto Zuleta permanece hospitalizado tras el accidente

Entre los sobrevivientes se encuentra Carlos Alberto Zuleta García, conocido como Kbeto Zuleta, quien sufrió lesiones de alta complejidad y permanece bajo atención médica en la Clínica Regional de Especialistas Sinais Vitais, en Bosconia.

Atención. Dos y al menos 10 heridos en el accidente del bus de Kbeto, hijo de Poncho Zuleta El vehículo en el que se movilizaban integrantes de la agrupación de Kbeto Zuleta se accidentó en el puente sobre el río Ariguaní, en jurisdicción de Bosconia. Un accidente de tránsito registrado en la madrugada de este lunes 26 de octubre en el puente sobre el río Ariguaní, en jurisdicción de Bosconia, dejó un saldo preliminar de dos personas fallecidas y al menos 10 heridas, según información entregada por el alcalde de ese municipio, Jorge Patiño. El siniestro involucró un bus que transportaba a integrantes de la agrupación vallenata de Kbeto Zuleta, hijo del reconocido cantante Poncho Zuleta. Noticia en desarrollo. — VÍCTOR LÓPEZ AROCA (@ExtraNoticiasCo) October 26, 2026

El artista sufrió la amputación de una pierna y fue sometido a una intervención quirúrgica en la extremidad restante para tratar las lesiones y preservar la circulación sanguínea. En el último boletín médico del martes 27 de octubre, la clínica informó que presentaba signos de mejoría, aunque continuaba en cuidados intensivos y requería tratamiento especializado y vigilancia permanente.

En Colombia, dos personas fallecieron y varias resultaron heridas luego de que el autobús que transportaba a integrantes de la agrupación vallenata del cantante Kbeto Zuleta cayera al río Ariguaní, desde un puente ubicado en la vía entre El Difícil, Magdalena, y Bosconia, Cesar. Las víctimas mortales fueron identificadas como el corista Geovanny Lobo y el guitarrista Harold Santana. El accidente dejó cerca de 20 heridos, incluido el cantante, quien recibe atención médica junto a otros integrantes del grupo, según reportes de medios locales. 📹: Cortesía. — Noticiero El Salvador 🇸🇻 (@NoticieroSLV) October 26, 2026

¿Cómo se encuentran los demás integrantes de la agrupación?

El reporte médico indicó que otro paciente seguía hospitalizado bajo atención de ortopedia y traumatología. Por su parte, el acordeonero Efraín Zuleta recibió el alta médica durante la noche del lunes, según informó el equipo de la agrupación.

Entre las víctimas mortales fueron identificados Geovanny Lobo, corista de la agrupación, y Harold Santana, quien se desempeñaba como guitarrista. El saldo del accidente ascendió a cuatro fallecidos y al menos 14 heridos, según los reportes disponibles; sin embargo, las identidades de las otras dos personas que perdieron la vida no habían sido divulgadas en la información consultada.

Mientras los sobrevivientes continúan su recuperación, los familiares de las víctimas y los integrantes del equipo musical agradecieron las muestras de solidaridad y pidieron evitar la difusión de rumores sobre el estado de salud de los pacientes.