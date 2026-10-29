Un reloj inteligente, la única pista del paradero de Pepe tras el accidente de tren en España

Este 28 de octubre, el accidente de tren en España desató una pesadilla para docenas de familias que hoy sobreviven de pura esperanza. Dentro de la tragedia, la tecnología se convirtió en la protagonista inesperada de último minuto para una de ellas.

Eran cerca de las nueve de la mañana cuando el teléfono de Manuel vibró con una alerta inusual: el reloj de montaña de su hermano Pepe, de 54 años, registró un impacto violento y compartió su ubicación exacta en la ruta de alta velocidad que conecta Madrid con Andalucía.

Sin saberlo, esa notificación automática confirmaba que Pepe iba a bordo de uno de los vagones colisionados en la tragedia ferroviaria que ya cobró la vida de 74 personas hasta el momento.

El punto de encuentro en medio del caos

Tras ver las primeras imágenes del siniestro en televisión, Manuel condujo directo hacia Toledo. En la Guardia Civil le tomaron una muestra de ADN de rutina, pero las respuestas oficiales son escasas. "Más información no te pueden dar, tienen que cotejarlo con la gente herida y con los fallecidos", explica con la resignación de quien sabe que toca esperar.

El epicentro de esta angustia colectiva es la Casa de Ejercicios Buen Pastor. Aquí, la Diócesis de Toledo refugia a familiares que aguardan frente a un enjambre de cámaras. Entre ellos está Esther, hermana de Pepe y Manuel. Mientras traga saliva para no romperse, confiesa a qué se aferran ahora mismo: “Nuestra esperanza es que esté en el hospital inconsciente, o en la UCI”.

#URGENTE | Potente choque entre trenes deja decenas de fallecidos Un choque entre dos trenes de alta velocidad en Urda, #Toledo, deja de manera preliminar a más de 50 personas fallecidas y más de 180 heridos, paralizando la línea Madrid-Andalucía. Mientras las autoridades investigan si el percance se debió a un fallo en la seguridad automatizada o a un error del controlador de tráfico, ciudadanos cuestionan los protocolos del servicio tras incidentes previos. Desde #España, @betodominguezf, enviado especial de #AztecaNoticias. https://t.co/D6oMx3GGdv — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) October 28, 2026

La prioridad frente a un desastre de alta velocidad

Hasta el momento, la Guardia Civil confirma 67 denuncias por desaparición. Emiliano García-Page, presidente de Castilla-La Mancha, y el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, activaron una respuesta ejecutiva en tres puntos: identificar a las víctimas a marchas forzadas, investigar por qué descarriló la maquinaria y garantizar el apoyo material a las familias afectadas.

A pesar de la pesada espera y el cerco mediático, los hermanos San Emeterio no borran la sonrisa nerviosa de su rostro. Manuel todavía imagina el momento en que vuelva a ver a Pepe. “Quiero darle un abrazo y volver a jugar al fútbol con él”. Para él y las docenas de personas atrapadas en este limbo, regresar a casa con los suyos es la única resolución que importa.

Con información de CNN