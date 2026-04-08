Fuerte choque en la autopista México-Pirámides: autobús se estrella contra tráiler

La tarde-noche de este martes 7 de abril se registró un fuerte accidente sobre la autopista México-Pirámides, a la altura del kilómetro 13+300, en el municipio de Acolman en el Estado de México (Edomex).

Un autobús de pasajeros de la línea Teotihuacán se impactó contra la parte trasera de un tráiler de carga, lo que provocó una intensa movilización de servicios de emergencia.

El choque ocurrió en dirección a la Ciudad de México (CDMX), generando severos problemas viales y el cierre total de la autopista en ese tramo.

¿Cuántas personas resultaron lesionadas en el choque en la México-Pirámides?

De acuerdo con los primeros reportes, al menos siete personas resultaron lesionadas tras el impacto. Aunque algunos usuarios en redes sociales aseguran que podrían ser 13 heridos, sin embargo las autoridades no han confirmado dicha información.

🚨 #AlertaVial | Accidente en la autopista México-Pirámides, km 15, Acolman



Un autobús de la empresa #Teotihuacán chocó contra un tráiler tras la maniobra imprudente de un automovilista.



Siete lesionados fueron atendidos por Protección Civil. La dirección rumbo a la #CDMX se… pic.twitter.com/GsnqjIBZRk — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) April 8, 2026

Paramédicos de Acolman atendieron a los heridos en el lugar, mientras que bomberos y elementos de Protección Civil trabajaron para controlar la situación y evitar mayores riesgos. Hasta el momento, no se reportan personas fallecidas.

Según la información preliminar, el accidente se habría originado cuando un automovilista intentó ir en reversa tras pasarse la salida hacia la autopista Texcoco-Acolman.

Esta maniobra imprudente habría provocado que el conductor del tráiler perdiera el control, lo que terminó en el choque con el autobús.

De acuerdo con las autoridades estatales, tras el incidente, los tres conductores involucrados fueron detenidos para deslindar responsabilidades.

¿Cómo está la circulación en la México-Pirámides y qué vías alternas hay?

La autopista México-Pirámides permanece cerrada en dirección a la CDMX, lo que ha generado largas filas de vehículos en la zona.

Autoridades recomiendan tomar como vía alterna la salida extrema derecha hacia el Ex Convento de Acolman, además de manejar con precaución y seguir indicaciones en la zona.

