¡Impactante choque! Tráiler embiste a camiones de personal en el Libramiento de Apodaca, Nuevo León

Un fuerte choque de tráiler en Apodaca movilizó a las ambulancias y unidades de Protección Civil tras registrarse un impacto en cadena sobre el Libramiento Noreste, justo en dirección hacia la zona industrial.

El accidente ocurrió en una zona de flujo pesado, a la altura del puente de Raúl Salinas.

🚨 CHOQUE MÚLTIPLE EN EL LIBRAMIENTO 🚨

Un fuerte accidente se registró en el Libramiento, en dirección al municipio de Apodaca, a la altura del puente de Raúl Salinas, donde un tráiler impactó a dos camiones, generando momentos de tensión entre automovilistas.@MtyFollow pic.twitter.com/HkCl4QrtBO — Identidad Nuevo León (@IdentidadNL) April 5, 2026

Un choque previo habría provocado el incidente

Según los reportes iniciales, un camión de transporte de personal y un motociclista habían tenido un "rozón" o percance menor en el carril derecho. Ambas unidades estaban detenidas esperando a los seguros, lo que ya obligaba a los demás conductores a maniobrar con cuidado.

Lamentablemente, el aviso visual no fue suficiente para el tráiler que venía a una velocidad alta.

El momento del choque entre un tráiler y unidades de transporte quedó grabado en VIDEO

La tragedia escaló cuando un tráiler apareció en la escena. El chofer de la unidad de carga, quien aparentemente no pudo reducir la velocidad a tiempo, se encontró con el carril derecho bloqueado.

Otro transporte de personal que iba pasando logró esquivar el obstáculo de milagro, pero el tráiler ya no tuvo hacia dónde hacerse.

El video muestra el momento exacto en que la pesada unidad colisiona de forma aparatosa contra el camión que estaba estacionado.

El motociclista: dos accidentes en menos de 10 minutos

El joven motociclista que ya estaba lesionado por el primer percance que lo dejó tirado en el pavimento, pero el choque de tráiler en Apodaca complicó su situación al generar una carambola que lo alcanzó de forma indirecta.

Además de él, otras dos personas que viajaban en las unidades de transporte de personal resultaron con golpes severos.

🚨 IMPACTANTE: Choque entre tráiler y transporte de personal en #Apodaca



​Un fuerte accidente vial se registró este día en el municipio de Apodaca, #NuevoLeón, cuando un tráiler colisionó de manera aparatosa contra una unidad de transporte de personal. El saldo fue de 3 personas… pic.twitter.com/8HG80xeThq — LA RUEDA DIGITAL NOTICIAS (@RuedaDigital) April 5, 2026

Caos vial en el Libramiento Noreste de Apodaca

La circulación en el Libramiento se vio afectada durante más de una hora. Los elementos de rescate tuvieron que trabajar rápido para evitar que el combustible derramado por el tráiler generara un incendio.

¿Habrá consecuencias para el chofer del tráiler?

Las autoridades de Apodaca deberán investigar si el exceso de velocidad fue el único factor o si hubo alguna falla mecánica en los frenos. Por lo pronto, el choque queda como un recordatorio de lo peligroso que es detenerse en vías de alta velocidad sin la señalización adecuada.