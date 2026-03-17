¡Se dieron con todo! Choque en Tlalpan deja tres heridos y postes caídos | Mientras Dormía

La madrugada de este martes se vio interrumpida por un fuerte estruendo en el sur de la Ciudad de México. Tres hombres terminaron con algo más que un susto tras protagonizar un aparatoso choque en la Calzada de Tlalpan.

El incidente, que dejó un vehículo destrozado y una luminaria derribada, encendió las alertas de los cuerpos de emergencia, mientras que en el corazón de la capital, las autoridades ya alistan un "blindaje" especial ante las protestas que se avecinan para mañana miércoles.

¿Qué pasó #MientrasDormía?



Tres hombres en presunto estado de ebriedad resultaron heridos en un accidente en Calzada de Tlalpan, en Coyoacán.



En el Centro de la CDMX siguen las vallas por movilizaciones de la CNTE del 18 al 20 de marzo.



El reporte de @oscar_mendoza31 en… pic.twitter.com/uAWQzs8TjO — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) March 17, 2026

Conductor se estrella contra poste de luz en Calzada de Tlalpan

El accidente ocurrió sobre el puente de la Calzada de Tlalpan, justo en el perímetro de la colonia Santa Úrsula Coapa, en Coyoacán. Según los primeros testimonios, el conductor del vehículo perdió el control de la unidad a gran velocidad, lo que provocó que se estrellara de lleno contra un poste de luz.

La fuerza del impacto fue tal que la estructura metálica fue arrancada de su base, quedando atravesada en la vía y complicando el paso de otros automovilistas que tuvieron que llamar a emergencias.

Conductor que provocó choque se encontraba en estado de ebriedad

Los reportes preliminares de la policía indican que los tres tripulantes del automóvil aparentemente viajaban en estado de ebriedad. Al llegar los paramédicos, se encontraron con un escenario complicado; uno de los ocupantes presentaba un golpe severo en la cabeza, lo que obligó a una valoración médica profunda en el sitio para descartar daños internos graves.

Mientras los atendían, los oficiales de tránsito tuvieron que realizar maniobras de vialidad para evitar que otro auto chocara con los restos del poste derribado.

Automovilista tendrá que pagar daños por choque

Tras el rescate y la atención prehospitalaria, el personal de la aseguradora del vehículo llegó a la escena. Tendrán que hacerse responsables no solo por la pérdida total del coche, sino por los daños ocasionados al puente y a la luminaria pública que quedó inservible.

El área permaneció resguardada por elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana durante varias horas hasta que una grúa logró retirar el auto y personal de servicios urbanos comenzó a limpiar los escombros de la calzada.

#LoÚltimo | Manifestantes, de la CNTE, entraron a la plancha del Zócalo capitalino sin importarles que esté colocada una cancha de futbol improvisada en donde se llevará a la Clase Masiva que busca romper el récord Guinness.



Los manifestantes se formaron, tomaron una foto y se… pic.twitter.com/0I1ukWtmCb — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) March 13, 2026

Centro Histórico con vallas metálicas por bloqueo de la CNTE

Cambiando de zona, la alcaldía Cuauhtémoc amaneció con un paisaje distinto: las vallas metálicas de tres metros de altura han vuelto a aparecer. Estas protecciones rodean monumentos icónicos como el Palacio de Bellas Artes, el Palacio Postal y el Museo del Banco de México.

El objetivo es resguardar ante las posibles pintas o daños que pudieran ocurrir durante las protestas masivas que se esperan para los próximos días en la zona del primer cuadro de la ciudad.

¿Cuándo serán las manifestaciones de la CNTE?

Esta medida de seguridad responde al anuncio de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), cuyos integrantes confirmaron que realizarán movilizaciones a partir de este miércoles 18 de marzo. Las protestas, según el comunicado, se prolongarán hasta el viernes 20 de marzo y se espera que las marchas inicien desde las primeras horas de la mañana.

Se recomienda a quienes trabajan en el Centro Histórico tomar precauciones, pues los cierres viales y las vallas podrían complicar el paso peatonal y vehicular durante toda la semana.