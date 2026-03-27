¡Caos en la carretera México-Toluca! Fuerte choque deja un muerto y tres lesionados

El tráfico no es algo nuevo en la carretera México-Toluca. En cuestión de unos minutos, el caos se apoderó esta vialidad que conecta el Estado de México con la capital del país, derivado de un intenso choque entre dos unidades de carga.

El saldo fue grave: una persona murió y tres más resultaron lesionadas, de acuerdo con información confirmada por autoridades de la Ciudad de México.

#AlertaVial 🚧📷 Un tráiler volcó en el entronque de la carretera libre México-Toluca, a la altura de la salida a Acopilco



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El accidente vuelve a poner la mirada en esta vía, una de las más transitadas y también de las más complejas por sus pendientes, curvas y el constante paso de transporte pesado.

¿Qué pasó en la México-Toluca hoy 26 de marzo?

El accidente ocurrió cuando una unidad de carga trató de incorporarse desde Acopilco con dirección a la Ciudad de México. En ese punto, el vehículo habría perdido el control y se impactó contra otro camión.

Tras el golpe, una de las unidades terminó incrustada en un poste del C5, mientras automovilistas que se encontraban cerca descendieron de sus vehículos para tratar de ver qué había ocurrido y auxiliar en lo posible.

La fuerza del impacto fue tal que la cabina de uno de los camiones quedó completamente aplastada. El conductor murió prensado dentro de la unidad.

#AlMomento, atendemos un accidente que involucra dos camiones de carga en la Carretera Federal México - Toluca. Informo que se reportan 3 personas lesionadas y una persona que lamentablemente perdió la vida. @ClaraBrugadaM pic.twitter.com/2hiAH8CsMB — Jefe Vulcano Cova (@JefeVulcanoCova) March 27, 2026

Causa preliminar del choque: presunta falla en los frenos

Según reportes preliminares, la causa fue una falla en el sistema de frenos del tráiler que intentaba incorporarse hacia la CDMX. Aunque todavía falta el resultado de los peritajes.

Esto quiere decir que no se trataría solo de un choque entre vehículos pesados, sino de un percance originado por una unidad que ya no pudo frenar en una zona compleja de la carretera

Hay un muerto y tres lesionados tras el accidente

El reporte de víctimas indica que una persona perdió la vida y otras tres resultaron lesionadas. Además del conductor fallecido, cuerpos de emergencia atendieron a personas alcanzadas por el impacto.

Durante las maniobras fue rescatado un hombre que conducía una de las unidades siniestradas.

Hasta el momento, no se ha detallado el estado de salud de todos los lesionados.

#AlMomento, atendemos un accidente que involucra dos camiones de carga en la Carretera Federal México - Toluca. Informo que se reportan 3 personas lesionadas y una persona que lamentablemente perdió la vida. @ClaraBrugadaM pic.twitter.com/2hiAH8CsMB — Jefe Vulcano Cova (@JefeVulcanoCova) March 27, 2026

Caos vial hacia Santa Fe

El accidente generó severas afectaciones viales en Cuajimalpa, con avance lento desde el entronque de la vía libre y complicaciones para quienes buscaban avanzar hacia Santa Fe y otros puntos de ingreso a la capital.

En el lugar, equipos de emergencia realizaron labores para el retiro de las unidades y la revisión del lugar del accidente.

Es el segundo accidente de la semana

Apenas el 24 de marzo se reportó otro accidente en la México-Toluca, a la altura del kilómetro 27, también en dirección a la Ciudad de México, donde una volcadura ocasionó un choque múltiple y caos vial.

Por su carga vehicular y por las condiciones del trayecto, esta carretera suele convertirse en un punto crítico cuando ocurre cualquier percance.