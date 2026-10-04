Aparatoso accidente en la autopista México-Toluca provoca carambola de 8 coches y cierre de casi 3 horas

Un aparatoso accidente generó caos sobre la autopista México-Toluca durante la mañana. Un camión cargado con verdura perdió el control, derrapó y terminó volcándose en el kilómetro 22 con dirección a la Ciudad de México. El impacto provocó una carambola que involucró a varios vehículos más.

Los servicios de emergencia llegaron al lugar para auxiliar a los conductores y limpiar la zona.

Así sucedió el choque en la transitada México-Toluca, con dirección a la CDMX.

Camión con verdura volcó en el kilómetro 22

El incidente fue a la altura de la alcaldía Cuajimalpa cuando la unidad pesada transportaba verdura hacia la capital. El conductor perdió la el control del camión, provocando que el mismo derrapara y quedara recostado sobre la vía rápido, lo que sorprendió a los automovilistas que venían atrás.

Ocho coches involucrados en la carambola

La volcadura generó una reacción en cadena en el tráfico. Un total de ocho coches terminaron golpeados o atravesados en los carriles al no alcanzar a frenar a tiempo.

La mercancía del camión se habría dañado por la fuerza del impacto, lo que también bloqueó el camino.

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¿Cuántas personas resultaron lesionadas en la México-Toluca?

Paramédicos y unidades médicas llegaron al lugar para revisar a los involucrados. En total brindaron atención a 10 personas en el punto. Afortunadamente, ninguna de las víctimas atendidas presentó lesiones de gravedad ni requirió traslado de urgencia a un hospital, quedando todo en golpes menores y susto.

¿Qué provocó el accidente en la México-Toluca?

Las autoridades locales informaron que la combinación de lluvia en el pavimento junto con el derrame de combustible de una de las unidades causó que el camino se volviera muy resbaladizo. Esta condición provocó que las llantas perdieran agarre al frenar.

¿Cuánto tiempo cerró la autopista México-Toluca?

Por las maniobras que hicieron las autoridades para quitar a los coches afectados, limpiar el aceite y recoger la verdura, la circulación con rumbo a la Ciudad de México se mantuvo cerrada por casi tres horas.

Dicho tiempo de espera habría provocado tráfico en la zona hasta que las grúas liberaron la zona.