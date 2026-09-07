Entre ciclones, frentes fríos y noches calurosas: La peligrosa mezcla de climas que se alista para golpear a México

Los cambios en el clima están cada vez peor y eso lo confirman autoridades meteorológicas como el Servicio Meteorológico Nacional. Aunque los frentes fríos ya vienen en camino con un número mayor al promedio histórico, el fenómeno de "El Niño" provocará una extraña combinación entre mañanas frescas, noches calurosas y lluvias intensas.

Este va a ser el clima de locos para los próximos meses en México.

¿Cuántos frentes fríos se esperan para la temporada 2026-2027?

El Servicio Meteorológico Nacional informó que para esta temporada se tienen pronosticados un total de 56 frentes fríos en el territorio mexicano.

De acuerdo con Fabián Vázquez Romaña, Coordinador General del organismo, esta cifra supera los 50 sistemas que se esperan normalmente en el clima, por lo que se espera una temporada más activa de lo habitual.

El efecto de "El Niño" en México

A pesar de la llegada de los sistemas de frío, el fenómeno meteorológico de "El Niño" jugará un papel clave entre septiembre y noviembre.

Las autoridades comentaron que las temperaturas mínimas registradas durante este periodo serán más altas que el promedio histórico, una tendencia que se ha observado en los últimos 76 años.

🥶 ¡Prepárate para el frío! Se pronostica el ingreso de 56 frentes fríos a México para la temporada 2026-2027, una cifra superior al promedio histórico.



📉Aunque el inicio del otoño tendrá temperaturas moderadas, los descensos más severos llegarán a inicios de año, afectando… pic.twitter.com/FbImuGPhT3 — adn Noticias (@adnnoticiasmx) September 4, 2026

Estados más afectados por los frentes fríos

El impacto de las bajas temperaturas no será igual en todo el país. Según el reporte oficial, los estados que tendrán la mayor actividad de frentes fríos y condiciones de lluvia serán principalmente en el norte y noroeste:



Entidades afectadas: Baja California, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Durango y Tamaulipas.

¿Cuándo acaba la temporada de lluvias y ciclones?

El reporte del SMN dice que la llegada de los primeros frentes fríos no significa el fin de las precipitaciones.

Debido a que la temporada de ciclones tropicales sigue activa en ambos océanos, la población debe mantenerse alerta ante posibles chubascos.

Riesgo de eventos extremos por choque de climas

Los especialistas advierten que el peligro para los próximos meses está en la combinación de fenómenos.

El choque de los frentes fríos con la humedad de la temporada de ciclones o con otros sistemas invernales podría provocar eventos de lluvias severas e inundaciones en distintas regiones de la República Mexicana.