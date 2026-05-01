VIDEO Volcadura de camión de pasajeros en Nayarit cobra la vida de 9 personas y deja decenas de lesionados

Una tragedia sacudió el territorio de Nayarit este viernes cuando un vehículo de transporte de pasajeros sufrió una volcadura mientras circulaba por la zona de Amatlán de Cañas.

Tragedia en Nayarit: volcadura de autobús deja al menos 9 muertos y 45 heridos

Las indagatorias iniciales sobre este lamentable suceso arrojan un saldo preliminar de al menos nueve víctimas fatales y un total de 45 ciudadanos con diversas lesiones físicas. El incidente generó una movilización inmediata en la zona para intentar salvaguardar la integridad de los sobrevivientes tras el impacto del automotor.

#Importante | Un autobús de pasajeros volcó en Amatlán de Cañas, #Nayarit



Los primeros reportes hablan de al menos 9 personas fallecidas y 45 heridas.



El gobernador @MiguelANavarroQ instruyó el despliegue de cuerpos de emergencia para brindar atención médica y apoyo a las… pic.twitter.com/ACo6BjmA35 — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) May 1, 2026

Ante la gravedad del accidente ocurrido en la vía terrestre, el mandatario de la entidad, Miguel Ángel Navarro, emitió órdenes precisas a las diversas dependencias de protección civil, seguridad y salud.

La zona se encuentra con labores de rescate

Además de las labores de rescate, el gobierno estatal ha desplegado un esquema de acompañamiento integral para los parientes de las víctimas, asegurando que el respaldo institucional se mantenga durante todo el proceso de atención y recuperación.

A través de sus canales de comunicación digital, el gobernador Miguel Ángel Navarro manifestó su pesar por los acontecimientos y la irreparable pérdida de seres humanos en esta ruta de Amatlán de Cañas.

El ejecutivo estatal envió un mensaje de fraternidad y condolencias a quienes perdieron a un ser querido, subrayando que su administración no dejará solos a los afectados.

