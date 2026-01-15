VIDEO | Otro accidente de grúa deja 2 muertos en Tailandia

Un día después del desplome de una grúa y descarrilamiento de un tren que dejó 32 muertos en Tailandia , de nuevo una maquinaria similar causó una tragedia que dejó dos personas muertas y al menos cinco heridos.

El incidente sucedió en una autopista en la provincia central de Samut Sakhon este 15 de enero de 2026, alrededor de las 9:00 horas, tiempo local, cuando la estructura se desplomó sobre un par de vehículos que circulaban en una autopista llamada Rama II Road que está en construcción para conectar Bangkok con el sur del país asiático.

VIDEO: Nuevo desplome de grúa en Tailandia deja muertos

Dos personas fueron declaradas muertas en el lugar del incidente, mientras que otras cinco fueron trasladadas a hospitales para su tratamiento médico. Las autoridades cerraron el tránsito en ambos sentidos de la vía para facilitar los trabajos del personal de emergencia.

Este incidente ocurre después de que una grúa cayó sobre un tren en Nakhon Ratchasima, que dejó 32 muertos.

A construction crane collapsed on Rama II Road in Samut Sakhon, Thailand 🇹🇭 (15.01.2026) pic.twitter.com/5HF0FJvkip — Disaster News (@Top_Disaster) January 15, 2026

Investigan a una empresa vinculada a ambos accidentes en Tailandia

La empresa Italian-Thai Development es la encargada, tanto de la obra de la autopista como del tren. Anutin Charnvirakul, primer ministro de Tailandia , ordenó una investigación, iniciar acciones legales y revocar los contratos contra la empresa, así como añadirla a una lista negra por la negligencia en sus operaciones.

Crane collapse again this morning ‼️😭



At 9:15 AM, a crane collapsed on Rama 2 Road near the Tha Chin River overpass, Mueang Samut Sakhon.



Initial reports say 2 cars were crushed. pic.twitter.com/At5RSEguaV — Lost in the Mook🐣🇹🇭 (@the_moooook) January 15, 2026

Testimonios del desastre: un tren partido por la mitad

Respecto al descarrilamiento del tren que sucedió en el noreste de Tailandia, un testigo vio como el tren se partió por la mitad.

Suphan Imjantuek, residente local, acudió al lugar tras escuchar el accidente ocurrido el 14 de enero de 2026. El testigo declaró a la agencia de noticias Reuters que fue a la zona del desastre tras ver humo en el cielo y encontró un vagón de tren partido por la mitad, así como heridos y muertos en la zona.

El accidente ocurrió en el distrito de Sikhio de la provincia de Nakhon Ratchasima, 230 kilómetros al noreste de Bangkok, en un tren procedente de la capital con destino a la provincia de Ubon Ratchathani

El ministro de Transporte, Phiphat Ratchakitprakarn, dijo en un comunicado que había 195 personas a bordo del tren y agregó que había ordenado una investigación exhaustiva.

La grúa estaba trabajando en un proyecto ferroviario de alta velocidad cuando se derrumbó y golpeó el tren que pasaba, lo que provocó que se descarrilara y se incendiara brevemente.