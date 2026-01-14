Grúa colapsa y provoca descarrilamiento de tren en Tailandia; hay varios muertos

Una grúa utilizada en trabajos de infraestructura ferroviaria colapsó en el noreste de Tailandia y cayó sobre uno de los vagones de un tren de pasajeros, lo que provocó su descarrilamiento, informaron autoridades locales.

El incidente ocurrió la mañana del 14 de enero de 2026 en el distrito de Sikhio, en la provincia de Nakhon Ratchasima, a unos 230 kilómetros al noreste de Bangkok.

Las autoridades confirmaron al menos cinco personas muertas y alrededor de 30 heridas, cifras que corresponden al balance oficial preliminar difundido por la policía y los servicios de emergencia.

"¡Urgente! El Comisario General de Policía ordenó a la policía de Nakhon Ratchasima que asista de inmediato a los afectados por el derrumbe de la grúa que descarriló el tren. Instruyó a los forenses a acudir al lugar y ordenó a todas las unidades que vigilen de cerca la situación y procedan conforme a los procedimientos legales. - 14 de enero de 2026"

¿Cómo ocurrió el descarrilamiento del tren en Tailandia?

Según los reportes, la grúa formaba parte de las obras de construcción de una línea ferroviaria de alta velocidad. Durante las maniobras, la estructura perdió estabilidad y cayó directamente sobre el tren en movimiento.

El impacto provocó el descarrilamiento de varios vagones y un incendio de corta duración, que fue controlado por los equipos de emergencia que acudieron al sitio.

El tren cubría la ruta entre el centro del país y el noreste, con destino a Ubon Ratchathani, cuando ocurrió el siniestro.

BREAKING: Tragic accident in Thailand: At least 22 dead and 55 injured after a high-speed rail construction crane collapsed onto Train No. 21 traveling from Bangkok to Ubon Ratchathani, between Nong Nam Khuean and Si Khio stations. There were 190 passengers on board. pic.twitter.com/OBrvp7M6WS — Weather Monitor (@WeatherMonitors) January 14, 2026

Atención a víctimas del incidente e investigación en curso

Servicios médicos y de rescate trasladaron a los heridos a varios hospitales, mientras que las autoridades acordonaron la zona para facilitar las labores de auxilio y retiro de los vagones afectados.

La policía de Tailandia informó que se abrió una investigación para determinar las causas del colapso de la grúa y establecer posibles responsabilidades relacionadas con las obras ferroviarias.

Hasta el momento, no se ha emitido un balance final de víctimas, y las autoridades han pedido evitar la difusión de cifras no confirmadas mientras continúan las diligencias.

Seguridad ferroviaria tailandesa está bajo escrutinio

El accidente reavivó el debate sobre las condiciones de seguridad en proyectos de infraestructura ferroviaria en Tailandia, particularmente aquellos que se desarrollan sin suspender por completo la operación de trenes de pasajeros.

Las autoridades señalaron que los trabajos de construcción en la zona fueron suspendidos de manera temporal mientras se revisan los protocolos de seguridad.