VIDEO | Perritos sobreviven a la caída de un misil; el conflicto Camboya - Tailandia continúa

La guerra suele dejar imágenes terribles, pero esta vez nos regaló un pequeño milagro. Dos perritos lograron sobrevivir a un impacto directo en el distrito de Khok Sung, en Tailandia. El ataque fue lanzado desde Camboya utilizando un sistema de cohetes BM-21, una de las armas más potentes en la zona.

Los cachorros estaban en una zona residencial cuando el misil cayó a pocos metros. Increíblemente, la explosión no los alcanzó de forma directa y los pequeños fueron rescatados sanos y salvos entre los escombros.

🇹🇭🇰🇭 | TENSIÓN TAILANDIA-CAMBOYA: Dos cachorros sobrevivieron por poco al ataque de un lanzacohetes múltiple BM-21 camboyano contra una aldea del distrito Khok Sung de Tailandia.

Qué está pasando entre Tailandia y Camboya

Aunque parezca una noticia nueva, este conflicto tiene raíces profundas. La tensión ha vuelto a estallar debido a disputas territoriales en la frontera que ambos países comparten. Los enfrentamientos se han intensificado este mes, con intercambios de artillería que han afectado a pueblos cercanos como el de los perritos sobrevivientes.

El problema principal radica en la soberanía de ciertas zonas fronterizas y el control de monumentos históricos. Lo que comenzó como un roce diplomático escaló rápidamente a un enfrentamiento militar que ha obligado a miles de civiles (y a sus mascotas) a buscar refugio en búnkeres o zonas alejadas de la línea de fuego.

Posible acuerdo en la guerra Tailandia-Camboya

No todo son malas noticias. Este miércoles, altos mandos militares de ambos países se reunieron en la provincia de Chanthaburi para intentar frenar la violencia. Las pláticas duraron apenas 35 minutos en su primera sesión, pero marcaron el inicio de una jornada de negociaciones que durará cuatro días.

El objetivo es alcanzar un alto al fuego duradero que devuelva la estabilidad a la región. Aunque hubo dudas sobre el lugar de la reunión, finalmente ambos gobiernos aceptaron dialogar para evitar que más familias sigan perdiendo sus hogares por los bombardeos.

#Cambodia / #Thailand 🇰🇭🇹🇭: Royal Cambodian Army soldier opening fire on Thai Forces while a puppy 🐶 is waiting beside him on the border.



El conflicto por el Templo de Preah Vihear

Uno de los puntos clave que siempre enciende esta guerra es la zona que rodea al antiguo templo de Preah Vihear. Este sitio es considerado Patrimonio de la Humanidad, pero ambos países reclaman el terreno sobre el que está construido. Las diferencias en los mapas antiguos han causado que, cada cierto tiempo, las armas vuelvan a sonar en esta frontera.

Mientras los diplomáticos discuten, la realidad en los pueblos fronterizos es de alerta máxima. Las autoridades tailandesas han reforzado los refugios y piden a la población seguir las instrucciones de seguridad. El caso de los dos perritos rescatados es un recordatorio de que las víctimas de estos misiles no son solo soldados, sino comunidades enteras que solo quieren vivir en paz.