2 muertos y 37 heridos: Accidente de monster truck en Popayán, Colombia desata caos en pleno show

Un accidente durante un espectáculo de monster truck dejó al menos dos personas muertas y 37 heridas en Popayán, Colombia, luego de que el vehículo perdiera el control en plena exhibición y se impactara contra el público. El hecho ocurrió la tarde de este domingo 3 de mayo durante una mala maniobra en la pista que terminó en segundos en emergencia.

De acuerdo con reportes locales, el evento en Colombia se realizaba con normalidad cuando el camión de gran tamaño superaba una serie de obstáculos; sin embargo, tras completar una de las acrobacias, la conductora no logró frenar a tiempo, lo que provocó que el vehículo se desviara hacia un costado y rompiera las barreras de contención que separaban la pista de los asistentes.

Así ocurrió el accidente con monster truck en Popayán

En videos registrados por asistentes, y que posteriormente fueron difundidos en redes sociales, se observa el momento en que el monster truck avanza sobre la pista; tras el salto de varios autos, el vehículo pierde estabilidad y continúa en línea sin detenerse, lo que reduce el margen de reacción.

En cuestión de segundos, el camión impacta contra las vallas metálicas y se dirige hacia el área donde se encontraba el público; la estructura no resiste el golpe y el vehículo alcanza a varias personas que estaban a pocos metros del recorrido.

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🇨🇴 | URGENTE: Al menos dos muertos y 37 heridos, entre ellos menores de edad, dejó un accidente con un “monster truck” en Popayán, Colombia.



El hecho ocurrió cuando una mujer perdió el control del enorme vehículo durante una exhibición y arrolló al público presente. pic.twitter.com/S59ghk4sHy — Alerta Mundial (@AlertaMundoNews) May 4, 2026

Víctimas y atención de emergencia en Popayán, Colombia

Autoridades confirmaron que el saldo del accidente es de dos personas fallecidas y al menos 37 lesionadas; entre las víctimas se reportan de manera extraoficial menores de edad.

Tras el impacto, equipos de emergencia ingresaron a la zona para atender a los heridos; algunos fueron trasladados a hospitales de Popayán, donde reciben atención médica, mientras se evalúa la gravedad de las lesiones.

Lamentamos profundamente el accidente ocurrido en la tarde de hoy, domingo, en el sector del Boulevard Rose, que ha dejado preliminarmente 37 personas heridas y al menos 2 fallecidas. Desde nuestra Secretaría @saludcauca hemos dispuesto toda nuestra capacidad institucional y la… https://t.co/BtjQs166XN — OCTAVIO GUZMÁN (@OctavioGuzmanGu) May 3, 2026

Investigación abierta tras el accidente de monster truck

Las autoridades iniciaron las investigaciones para determinar las causas del accidente y revisar las condiciones de seguridad del evento; entre los puntos a analizar están el control del vehículo, la distancia entre la pista y el público, así como las medidas de protección instaladas.