VIDEO: Avión de United Airlines impacta poste de luz durante aterrizaje

Un incidente poco común encendió las alertas de seguridad aérea este domingo, luego de que un avión de pasajeros de United Airlines golpeara un poste de luz mientras realizaba su maniobra de aterrizaje en el Aeropuerto Internacional Newark Liberty, en Estados Unidos.

De acuerdo con información oficial de la Administración Federal de Aviación (FAA), el percance ocurrió alrededor de las 14:00 horas, cuando el vuelo 169, procedente de Venecia, Italia, descendía hacia la pista. La aeronave, un Boeing 767, alcanzó a impactar una estructura de alumbrado ubicada en la autopista New Jersey Turnpike, lo que generó preocupación inmediata por un posible escenario de mayor riesgo.

¿Accidente de avión United Airlines dejó víctimas?

Pese al choque con el poste, el avión logró completar el aterrizaje sin mayores contratiempos. No se reportaron personas lesionadas entre los pasajeros ni la tripulación, un dato que fue confirmado por autoridades estatales.

La gobernadora de Nueva Jersey, Mikie Sherrill, señaló que todos los ocupantes del vuelo se encuentran a salvo, aunque no descartó que en el incidente pudiera haber estado involucrado un vehículo en tierra, como un camión que transitaba por la zona al momento del impacto.

Mientras tanto, la FAA abrió una investigación formal para determinar con precisión qué provocó que la aeronave tuviera contacto con la infraestructura urbana durante una fase crítica del vuelo.

🔴 #AHORA | Un vuelo de United Airlines impactó contra un camión de panadería durante su aterrizaje en el aeropuerto de Newark, en Nueva Jersey. pic.twitter.com/PIiiY5PxU8 — Mundo en Conflicto 🌎 (@MundoEConflicto) May 3, 2026

Revisión técnica y tripulación fuera de servicio tras incidente

Por su parte, United Airlines informó que su equipo de mantenimiento ya se encuentra evaluando los daños en la aeronave. Asimismo, la compañía indicó que la tripulación fue retirada temporalmente de sus funciones, como parte del protocolo estándar en este tipo de casos, mientras se desarrolla una revisión “rigurosa” de seguridad.

Hasta el momento, la aerolínea no ha emitido una postura detallada sobre las posibles causas del incidente, lo que deja abiertas diversas hipótesis, desde factores técnicos hasta condiciones operativas en la aproximación.

I’ve been briefed on the incident involving United Flight 169 at Newark Liberty International Airport. I’m grateful the aircraft landed safely, and all passengers and crew are unharmed.



Initial reports indicate that a truck on the Turnpike may also have been involved, and we… — Governor Mikie Sherrill (@GovSherrillNJ) May 3, 2026

Antecedente de United Airlines obligó aterrizaje de emergencia

Este episodio ocurre a pocas semanas de otro incidente protagonizado por un avión de United Airlines, que tuvo que realizar un aterrizaje de emergencia en el Aeropuerto Internacional de Los Ángeles tras detectar fallas en uno de sus motores poco después del despegue.

Aunque ambos casos no están necesariamente relacionados, sí han puesto bajo atención el desempeño operativo de la aerolínea y los protocolos de seguridad en situaciones críticas.

Por ahora, las autoridades federales continuarán con las investigaciones para esclarecer lo ocurrido en Newark, en un evento que, pese a no dejar víctimas, vuelve a encender el debate sobre la seguridad en la aviación comercial.