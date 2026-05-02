Trump ordena la retirada de 5,000 tropas de Alemania tras choque con el Canciller Friedrich Merz

El Pentágono anunció formalmente que retirará a 5,000 soldados de Alemania, miembro de la OTAN, en un plazo de seis a doce meses. La decisión, ordenada por el Secretario de Defensa Pete Hegseth, se produce tras una serie de críticas públicas del presidente Donald Trump hacia el canciller alemán Friedrich Merz por su postura respecto a la guerra con Irán.

Alemania criticó la falta de estrategia de EU

La tensión escaló después de que el canciller Merz afirmara el lunes que Estados Unidos carece de una estrategia clara y que los negociadores iraníes están "humillando" a la nación americana.

El canciller señaló que los iraníes son "hábiles para no negociar", permitiendo que los diplomáticos de EU viajen sin resultados.

A través de Truth Social, el presidente acusó a Merz de no saber de lo que habla y le sugirió enfocarse en los problemas internos de Alemania, como la inmigración y la energía, en lugar de interferir en la amenaza nuclear iraní.

Funcionarios de defensa admitieron en privado que el movimiento busca ser visto como un castigo ante la negativa de Alemania de participar en las operaciones para reabrir el Estrecho de Ormuz.

Repliegue militar

El ajuste devolverá la presencia de fuerzas estadounidenses en Europa a los niveles de 2022, antes del inicio del conflicto en Ucrania.

El Departamento de Defensa también canceló un plan de la administración Biden para instalar una unidad de artillería equipada con misiles en suelo europeo.

Pese al recorte, Alemania seguirá albergando a más de 30,000 soldados activos, siendo la segunda mayor base de EU en el mundo después de Japón.

El Pentágono aseguró que la reducción no afectará al Centro Médico Regional de Landstuhl, vital para el tratamiento de soldados heridos en la guerra con Irán.

The US announced it would pull 5,000 troops from Germany, reducing its presence to roughly pre-2022 levels, after President Trump sparred with German Chancellor Merz over Iran war talks https://t.co/rQWr8ULjMi pic.twitter.com/DJpemwvsYw — Reuters (@Reuters) May 2, 2026

Reacción de la OTAN y aliados

La alianza militar ha expresado su preocupación por la posible desintegración de la unidad transatlántica.

El primer ministro Donald Tusk advirtió que la mayor amenaza para la comunidad no son los enemigos externos, sino la desintegración interna de la alianza.

El ministro de defensa alemán, Boris Pistorius, defendió que Alemania está en el camino correcto, proyectando un gasto de 105,800 millones de euros para 2027, lo que representa el 3.1% de su PIB.

La portavoz de la alianza, Allison Hart, señaló que esta decisión subraya la necesidad de que Europa asuma una mayor parte de la responsabilidad de la seguridad compartida.

