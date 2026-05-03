Preparan extradición de “Pequeño J”, acusado de triple feminicidio en Argentina

Después de meses de trámites, las autoridades de Perú y Argentina informaron que este lunes 4 de mayo de 2026 será la extradición de “Pequeño J”, acusado de triple feminicidio en tierras argentinas.

Las investigaciones señalan que Tony Janzen Valverde Victoriano es una plaza clave en la participación del crimen organizado relacionado con el narcotráfico que derivó en el asesinato de tres jóvenes que cimbró a Argentina en septiembre de 2025.

El acusado había huido del país tras conocerse que las autoridades lo vinculaban con el triple crimen. En septiembre de 2025, el sujeto fue detenido en Lima, Perú, después de haber entrado vía terrestre desde Bolivia.

Los detalles del triple crimen que conmocionó a Florencio Varela

El 19 de septiembre de 2025, Morena Verdi, Lara Morena Gutiérrez y Brenda Loreley del Castillo, fueron llevadas, mediante engaños, para asistir a una supuesta fiesta, pero en su lugar las trasladaron a una casa habitación en la comunidad de Florencio Varela, en Buenos Aires.

En dicho lugar, las jóvenes fueron golpeadas y torturadas antes de ser asesinadas. Sus cuerpos fueron enterrados en el lugar y la camioneta en la que las llevaron fue encontrada incendiada poco después.

Avances en la causa: los 11 imputados por el femicidio múltiple

“Pequeño J” no es el único acusado. Hay otros 11 imputados por el triple feminicidio, quienes enfrentan cargos como privación ilegal de la libertad agravada y homicidio agravado por alevosía, ensañamiento y violencia de género.

El atroz crimen desató olas de protestas de organizaciones feministas en las principales ciudades argentinas, en donde señalaron la vinculación con el crimen organizado y las redes del narcotráfico que funcionan en barrios populares.

