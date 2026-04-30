¡Autobús cae al río Sena en París! Rescate contrarreloj evita tragedia con cuatro sobrevivientes tras accidente

¡Evitan tragedia tras accidente! Un autobús de pasajeros cayó al río Sena la mañana de este jueves en Juvisy-sur-Orge, al sur de París, Francia, lo que activó un operativo de emergencia de gran escala; las autoridades confirmaron que las cuatro personas que viajaban en la unidad fueron rescatadas con vida y se encuentran fuera de peligro.

El percance ocurrió alrededor de las 9:30 horas locales, cuando el vehículo, conducido por una operadora en formación, perdió el control, impactó contra un automóvil estacionado y terminó fuera de la calzada, cayendo directamente al agua; el hecho generó una rápida movilización de bomberos, buzos y cuerpos de seguridad en la zona.

Así fue la caída del autobús al río Sena en París

De acuerdo con los primeros reportes, el autobús no logró tomar una curva cercana a la ribera del Sena; tras desviarse, arrastró a un vehículo estacionado antes de precipitarse al río.

Durante el accidente, en la unidad viajaban cuatro personas: la conductora, un instructor y dos pasajeros; todos quedaron atrapados en el agua tras el impacto, lo que obligó a una intervención inmediata de equipos de rescate especializados.

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🇫🇷🚎 Un autobús acaba en el río Sena: la conductora estaba en prácticas y se precipitó accidentalmente.



🛟 Cuatro pasajeros han sido rescatados. pic.twitter.com/nFsLdQCEmo — La Respuesta (@larespuesta_es) April 30, 2026

Despliegue de emergencia y rescate inmediato tras accidente

El incidente provocó un despliegue de gran magnitud; más de 90 elementos, entre bomberos, buzos y policías, participaron en las labores para recuperar a los ocupantes del autobús.

Las maniobras incluyeron la intervención de unidades fluviales, equipo de buceo y apoyo aéreo para asegurar que no hubiera más personas atrapadas; finalmente, los cuatro ocupantes fueron rescatados con vida y trasladados a revisión médica.

Investigación en curso tras el accidente en río Sena

Las autoridades locales iniciaron una investigación para determinar las causas exactas del accidente; de manera preliminar, se informó que la conductora se encontraba en fase final de entrenamiento y que las pruebas de alcohol y drogas resultaron negativas.

El caso ahora se centra en reconstruir la secuencia del incidente y verificar si existieron fallas mecánicas o errores humanos que provocaron la caída del autobús al río.