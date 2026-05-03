¿Qué es el hantavirus? El virus que dejó muertos en un crucero en el Atlántico

Un viaje de ensueño por el Atlántico terminó en tragedia. Un presunto brote de hantavirus a bordo de un crucero internacional ha encendido las alertas sanitarias luego de que al menos tres personas murieran y otras más presentaran síntomas graves, según confirmaron la Organización Mundial de la Salud y autoridades sudafricanas.

El caso ha generado inquietud no solo por la letalidad del virus, sino por lo inusual del escenario: un barco turístico en medio del océano. Mientras las investigaciones avanzan, la incertidumbre crece entre pasajeros, tripulación y autoridades sanitarias.

OMS confirma casos de hantavirus en Sudráfrica

De acuerdo con la OMS, ya se confirmó al menos un caso de hantavirus, mientras se realizan pruebas adicionales para determinar el alcance real del brote. Uno de los pacientes permanece en estado crítico en cuidados intensivos en Sudáfrica, mientras otros dos pasajeros con síntomas están siendo evacuados.

El organismo internacional ha desplegado apoyo técnico para contener el evento, incluyendo análisis epidemiológicos y secuenciación del virus, clave para entender su comportamiento en este contexto poco común.

¿Qué es el hantavirus y por qué preocupa a nivel global?

El hantavirus no es nuevo, pero sí peligroso. Se transmite principalmente por contacto con fluidos de roedores infectados, como orina o heces. Puede desencadenar una enfermedad grave conocida como síndrome pulmonar por hantavirus, que afecta directamente los pulmones y puede ser mortal.

Aunque los contagios entre humanos son raros, no se descartan por completo, lo que eleva el nivel de alerta en espacios cerrados como un crucero. La falta de un tratamiento específico o vacuna hace que la detección temprana sea crucial para salvar vidas.

El crucero en el centro de la crisis por hantavirus

El brote se registró en el MV Hondius, una embarcación polar que había partido desde Argentina semanas atrás con destino a la Antártida, pasando por las islas Malvinas y rumbo a Canarias. Con unos 150 turistas a bordo y alrededor de 70 tripulantes, el barco se convirtió en un foco de atención internacional.

Actualmente, la nave se encuentra atracada en Cabo Verde, mientras se implementan medidas sanitarias y se monitorea a todos los pasajeros.

¿Quiénes son las víctimas por hantavirus en crucero?

La primera víctima fue un hombre de 70 años que falleció a bordo. Su esposa murió posteriormente en Sudáfrica tras desplomarse en un aeropuerto. Un tercer caso mortal y otros contagios en investigación refuerzan la gravedad del brote.

Las autoridades sanitarias sudafricanas ya iniciaron un rastreo de contactos, especialmente en Johannesburgo, para evitar una posible propagación en tierra firme.