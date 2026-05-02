La crisis del petróleo ya alcanzó a las aerolíneas: Spirit Airlines deja de operar por quiebra

Spirit Airlines, la aerolínea que revolucionó los viajes de ultra bajo costo en Estados Unidos durante más de tres décadas, ha dejado de volar oficialmente. El cese de operaciones, que entró en vigor a las 3:00 a.m. del 2 de mayo de 2026, marca la primera quiebra y liquidación de una gran aerolínea estadounidense en 25 años.

¿Por qué quebró?

La caída de la octava aerolínea más grande de EU fue precipitada por una combinación de crisis financieras acumuladas y factores geopolíticos recientes:

La guerra en Irán, iniciada el 28 de febrero, disparó los precios del combustible para aviones, elevando los costos operativos a niveles insostenibles para una compañía que ya operaba con márgenes mínimos.

Spirit buscó un salvavidas de 500 millones de dólares con la administración Trump. Sin embargo, el presidente Donald Trump condicionó el apoyo a que el Gobierno tuviera prioridad absoluta sobre los activos y el control del 90% de las acciones, términos que los acreedores principales rechazaron por considerarlos perjudiciales para sus intereses.

Miembros republicanos del Congreso se opusieron a un rescate individualizado para una sola empresa, cuestionando la viabilidad a largo plazo de la aerolínea incluso con dinero público.

President Donald Trump told reporters at the White House that the administration will likely make an announcement on its decision whether or not to bail out Spirit Airlines “today or tomorrow.” https://t.co/IMWMSY1QFj — CNN (@CNN) May 1, 2026

Pasajeros y empleados afectados

El cierre repentino ha generado un caos logístico inmediato:

Solo para el resto del mes de mayo, Spirit tenía programados unos 9,000 vuelos que han sido cancelados, afectando a cerca de 1.8 millones de asientos.

La aerolínea suspendió su servicio al cliente e instruyó a los pasajeros a no acudir a los aeropuertos.

Se emitirán reembolsos automáticos a quienes compraron con tarjeta de crédito o débito directamente con Spirit. Sin embargo, aquellos que usaron cupones o puntos Free Spirit podrían no recuperar su dinero, ya que estos se determinarán durante el proceso de quiebra.

El cese de operaciones deja sin empleo a 17,000 trabajadores, incluyendo 5,000 auxiliares de vuelo.

Impacto en la industria aérea

Los expertos advierten que la desaparición de Spirit transformará el mercado:

Spirit representaba el 2% de los vuelos nacionales; su salida eliminará la presión competitiva que obligaba a las grandes aerolíneas a ofrecer tarifas económicas básicas, lo que resultará en un aumento general de precios.

Aerolíneas como American Airlines anunciaron límites máximos de tarifas en rutas que compartían con Spirit para ayudar a los pasajeros varados, aunque los boletos de última hora siguen siendo costosos.

Otras aerolíneas de bajo costo (como Frontier y Allegiant) han solicitado al Congreso un "fondo de liquidez" de 2,500 millones de dólares para enfrentar el alza del combustible provocada por la guerra.

