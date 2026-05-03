Acusan formalmente a hombre de 47 años en Australia por homicidio a niña indígena de 5 años

Las autoridades de Australia anunciaron la acusación formal contra Jefferson Lewis, de 47 años de edad, por haber cometido el asesinato de una niña indígena de 5 años.

La policía del Territorio Norte de Australia reveló los cargos este 3 de mayo de 2026, los cuales consisten en asesinato y otros dos delitos que no pueden ser revelados por razones legales, por la muerte de Kumanjayi Little Baby, nombre con el que se le conoce a la menor de acuerdo con la costumbre de la población Walpiri.

Detalles sobre la desaparición y hallazgo de Kumanjayi Little Baby

La madre de la menor la había visto por última vez a las 23:30 horas del 24 de abril de 2026 en su cama en el campamento Old Timers. A las 1:30 de la madrugada del sábado 25 de abril, la menor desapareció.

Cientos de voluntarios emprendieron la búsqueda de Kumanjayi Little Baby, pero tras cinco días, encontraron su cuerpo sin vida.

¿Quién es Jefferson Lewis y de qué se le acusa en Australia?

Jefferson Lewis fue acusado formalmente de la muerte de la menor y está en prisión preventiva a la espera de su audiencia en el tribunal local de Darwin el martes 5 de mayo de 2026.

Lewis tenía antecedentes penales por agresión física y había salido recientemente de prisión. Él quedó detenido el jueves 30 de abril de 2026, después de haber sido “víctima de un ataque prolongado”, de acuerdo con lo informado por la policía.

Disturbios en Alice Springs tras la detención del sospechoso

Incluso los oficiales debieron trasladarlo a un hospital en Alice Springs, pero una multitud enardecida se enfrentó a la policía a las afueras del nosocomio. Por ello, los agentes usaron gases lacrimógenos contra la multitud que había lanzado objetos y quemó parrillas y contenedores de basura. Debido a esta razón, Lewis fue trasladado a Darwin por “motivos de seguridad”.

Miles de personas, entre ellas la víctima y su familia, viven en comunidades de campamentos donde la vivienda y los servicios suelen ser inadecuados. Una quinta parte de los habitantes deb son indígenas.

