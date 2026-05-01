Informar bajo riesgo: El duro diagnóstico de la SIP para el periodismo en 2026

En vísperas del Día Mundial de la Libertad de Prensa, la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) ha emitido una advertencia urgente sobre el escenario crítico que enfrenta el periodismo en el continente americano. Más allá de los ataques aislados, el organismo internacional denuncia un fenómeno inquietante: la normalización de la agresión contra la prensa, un deterioro sostenido que erosiona los pilares de la democracia en todo el hemisferio.

Un asedio a la libertad de prensa desde múltiples frentes

De acuerdo con Pierre Manigault, presidente de la SIP, y Martha Ramos, presidenta de la Comisión de Libertad de Prensa, el ejercicio periodístico actual se ve asediado por una convergencia de amenazas que van desde el poder político hasta estructuras criminales. La violencia ya no se limita a agresiones físicas o asesinatos; ahora se ha diversificado mediante mecanismos sofisticados diseñados para silenciar la crítica.

Los principales factores de riesgo identificados incluyen:



Acoso Judicial y Legal: El uso arbitrario de la legislación penal y demandas civiles para asfixiar a medios independientes.

El uso arbitrario de la legislación penal y demandas civiles para asfixiar a medios independientes. Estigmatización Pública: Campañas de descrédito impulsadas desde discursos oficiales para erosionar la confianza ciudadana en el periodismo.

Campañas de descrédito impulsadas desde discursos oficiales para erosionar la confianza ciudadana en el periodismo. Asfixia Económica: Presiones financieras que ponen en riesgo la sostenibilidad de los medios de comunicación.

Presiones financieras que ponen en riesgo la sostenibilidad de los medios de comunicación. Restricciones de Acceso: Gobiernos que limitan datos públicos, manipulan sistemas de transparencia o restringen acreditaciones a conferencias oficiales.

El "efecto espejo" de Estados Unidos

Un punto de inflexión destacado por la SIP es que incluso Estados Unidos enfrenta hoy presiones sistémicas sobre la libertad de prensa. La escalada de retórica hostil y las restricciones de acceso en ese país envían una señal peligrosa al resto del continente, funcionando en ocasiones como una "validación" para que gobiernos autoritarios repliquen prácticas restrictivas.

No obstante, el organismo señala que la resiliencia acumulada por el periodismo en América Latina hoy sirve como una guía necesaria para fortalecer la cooperación regional ante estos patrones de censura.

La impunidad: El motor de la violencia

El desafío más urgente, según las conclusiones de la SIP presentadas por Carlos Jornet, es la impunidad estructural. La gran mayoría de los crímenes contra periodistas en las Américas permanece sin resolución, lo que constituye una falla del Estado de derecho que pone en riesgo la libertad de expresión de toda la sociedad.

Ante este panorama, la SIP hace un llamado colectivo a reconstruir las condiciones que permitan informar sin miedo. "Cuando se debilita la libertad de prensa, lo que está en juego es el derecho de todos a estar informados". Defender este derecho no es solo una tarea de los reporteros, sino una responsabilidad impostergable para garantizar la transparencia y la rendición de cuentas en nuestras naciones.

