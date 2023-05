Accidente en Nayarit: empresa de autobuses no se hace responsable

Sin rastros de la empresa Class Bus, dueña del autobús que hace una semana sufrió un accidente en la carretera Vallarta - Tepic en Nayarit,este hecho dejó a 18 personas sin vida, no hay acercamientos con los familiares de las victimas, uno de estos familiares es Miriam, quien perdió a su madre Gabriela de 50 años, en tanto su padre sigue internado, su estado reporta como delicado, estas son las palabras de Miriam:

” Que se hagan responsables , yo sé que no me van a regresar la vida de mi madre que ella ya no va a regresar, que ella ya no va a estar que quizás todo lo que me puedan dar no va a sanar mi herida pero mi padre aún está vivo, que mínimo se hagan responsables, que nos ayude económicamente son muchos gastos “

Empresa de autobús involucrado en accidente de Nayarit no aparece

Oficinas de empresa de autobuses permanece cerrada

Desde hace días las instalaciones de la empresa Class Bus uibcadas en la calle Pemex #68 a en la colonia Hacienda de Vidrio en Tlaquepaque, Jalisco están cerradas, y vía telefónica no hay nadie que conteste, Diana otro familiar de una las víctima nos cuenta su sentir al respecto:

” Se acercó un abogado y el es el que va a hacer el trámite para ver y pedir los peritajes a nayarit y ver si tiene seguro la empresa esa y cobrar las pólizas pero si la empresa no ha dado la cara, que den la cara que se hagan responsables que no nomás sea mi familia la afectada es mucho y no es justo que por la irresponsabilidad y su poca etica profesional poco compromiso con la sociedad “

Por lo pronto piden a las autoridades los ayuden a qué las investigaciones continúen y se logre dar con los respresentantes de la empresa de autobuses y así responder por lo daños.