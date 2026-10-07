Accidente en Puebla deja 16 lesionados tras choque de una combi contra una camioneta

Un violento accidente en la carretera federal Puebla-Tehuacán dejó al menos 16 personas lesionadas , entre ellas menores de edad, luego de que una combi de transporte público chocara contra un vehículo particular este martes 6 de octubre, a la altura de Pemex, en la colonia Maravillas de Puebla; el percance provocó una movilización de emergencia y afectaciones al tránsito en la zona.

El choque ocurrió alrededor de las 17:45 horas, en el cruce de 18 de Noviembre y Maravillas, donde también se ubica la intersección con Avenida Unidad Deportiva, en dirección al entronque; en el lugar fueron atendidos pasajeros de la Ruta 28, unidad 05, además de las personas involucradas en el percance.

¿Qué vehículos estuvieron involucrados en el accidente?

En el choque participaron una camioneta de color gris y la unidad de transporte público de la Ruta 28; elementos de Protección Civil, personal de SUMA, ambulancias y policías acudieron al sitio después de que vecinos alertaron sobre el accidente.

La atención se concentró en la valoración de los pasajeros para determinar si alguno requería traslado a un hospital; no obstante, tras el operatio de emergencia, las autoridades señalaron que ninguna de las personas lesionadas necesitó hospitalización.

Tampoco se reportaron víctimas mortales por este accidente ocurrido en la carretera federal Puebla-Tehuacán.

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🚨 #ÚltimaHora | Aparatoso choque entre un vehículo particular y una unidad de la Ruta 28 deja un saldo preliminar de 16 personas lesionadas sobre el Blvd. 18 de Noviembre, a la altura de PEMEX. Unidades de emergencia siguen laboran en el sitio. ⚠️ #Puebla https://t.co/w2cbdnCIqp — La Hora (@LaHoraMX) October 6, 2026

La causa del choque todavía no está confirmada

Hasta el momento no existe una versión oficial que permita establecer cómo ocurrió exactamente el impacto entre la camioneta y la combi; tampoco se ha determinado públicamente quién habría provocado el accidente.

Entre las versiones que circulan de manera extraoficial se encuentra la posibilidad de que la camioneta circulara a velocidad excesiva o que intentara incorporarse antes que la unidad de transporte público; sin embargo, esa información no ha sido confirmada por las autoridades.

También permanece pendiente conocer la situación de los conductores involucrados, incluida una posible detención o si alguno de ellos presentó lesiones.