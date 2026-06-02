Tren impacta microbús lleno de pasajeros en Puebla; hay 21 lesionados

Lo que comenzó como un trayecto cotidiano para decenas de pasajeros terminó en tragedia cuando un tren chocó contra una unidad de la Ruta 50 en la colonia San Antonio Abad que dejó 21 personas lesionadas y provocó una amplia movilización de cuerpos de emergencia en la ciudad de Puebla.

El percance ocurrió la tarde de este lunes 1 de junio, cuando la unidad de transporte público fue impactada por el ferrocarril en una zona cercana a la base de la propia ruta. La fuerza del choque tomó por sorpresa a los pasajeros que viajaban en el microbús, varios de los cuales fueron proyectados dentro del vehículo.

Testigos relataron que el estruendo se escuchó a varios metros de distancia. Instantes después comenzaron a escucharse gritos de auxilio de las personas que se encontraban dentro de la unidad, lo que llevó a vecinos y comerciantes a solicitar apoyo urgente a los servicios de emergencia.

Personas fueron hospitalizadas tras accidente de tren en Puebla

De acuerdo con información proporcionada por las autoridades, el saldo preliminar fue de 21 personas lesionadas.

Los equipos de atención médica instalaron un Área de Concentración de Víctimas para realizar la valoración de los afectados. Tras las revisiones correspondientes, se informó que 12 pasajeros presentaban lesiones menores y pudieron permanecer en el lugar bajo observación.

Sin embargo, nueve personas requirieron ser trasladadas a distintos hospitales para recibir atención especializada debido a la naturaleza de sus lesiones.

La cercanía del accidente con la base de la Ruta 50 permitió que otros operadores y trabajadores del transporte público llegaran rápidamente para brindar apoyo mientras arribaban los cuerpos de rescate.

Personal de #ProtecciónCivilMunicipal atendió un incidente ferroviario en coordinación con @PCGobPue, Bomberos de la @SSPGobPue, @CruzRojaPue y SUMA.



⚠️ Se estableció el Sistema de Comando de Incidentes para coordinar las labores de atención y respuesta. pic.twitter.com/pLA4fop8bi — SSC Puebla (@SSC_Pue) June 1, 2026

Así fue la movilización de cuerpos de emergencia tras el choque

En las labores de auxilio participaron elementos de Protección Civil Municipal, Protección Civil Estatal, Bomberos de la Secretaría de Seguridad Pública, Cruz Roja Mexicana y paramédicos del Sistema de Urgencias Médicas Avanzadas (SUMA).

Los rescatistas trabajaron en la atención de los pasajeros, la evaluación de riesgos y las acciones necesarias para garantizar la seguridad en la zona tras el impacto.

Hasta el momento no se han dado a conocer mayores detalles sobre las circunstancias que derivaron en el choque. Las autoridades correspondientes realizarán las investigaciones necesarias para determinar cómo ocurrió el accidente y deslindar responsabilidades.